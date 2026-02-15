La infancia se prenda de La Vaquilla
La Vaquilla y Los Cencerreros de Palacios del Pan afianzan su espíritu inclusivo en una fiesta con futuro que confía en las nuevas generaciones. En un año "con más niños que nunca" y con visitantes procedentes de Segovia, la mascarada ha lucido entre la amenaza de la ceniza, los retos y las embestidas para hacerse con las preciadas (y premiadas) cintas
"Ha habido más niños que nunca". La salida de La Vaquilla custodiada por los Cencerreros atrae cada año a nuevos curiosos dispuestos a disfrutar de una mascarada que, en Palacios del Pan, obliga a los más osados a esquivar la ceniza y escapar de las sacudidas. Hay quien este año ha venido expresamente desde Segovia, con un grupo de jóvenes que, conquistados por las redes sociales, se han acercado a vivir la fiesta más señera de un pueblo que "han sentido como suyo".
Una expectación que la alcaldesa Lidia Pechero asocia al espíritu de comunidad que han sabido forjar y mantener los jóvenes que cada año representan a los nueve personajes: "No se pierden un desfile o una muestra". Los mozos, con una horquilla desde los 19 a los 35 años aproximadamente, suplen la carencia de quintos que antaño encarnaban el espíritu de esta mascarada, hoy aupada por segundo año consecutivo por una mujer.
Nerea Bravo volvía a enfundarse en el armazón de La Vaquilla –flanqueada por José Miguel, David, Sergio, Diego, Oriol, Ferrán, Rubén (por primer año procedente de Madrid) y Mario– para afianzar el viraje inclusivo de esta mascarada cuyo presente y futuro depende de quienes se prendaron, prendan y prendarán de ella. Fue el caso de Nerea, Oliver, David o Diego, que desde bien pequeños se empaparon de una tradición que hoy encarnan. Mañana pueden ser quienes hoy observan y analizan cada uno de sus movimientos mientras degustan las pastas caseras con almendra.
La generación que se asegura de mantener viva la mascarada de Palacios "es una suerte" que aseguran su futuro de cara a los próximos años. "Son nuestra garantía", sentencia orgullosa la regidora.
