Los gigantes Marqueses de Tábara desfilan por primera vez en el carnaval

La villa de Tábara vistió de carnestolendas el mágico y paradisíaco entorno de la Sierra de la Culebra gracias a la iniciativa de la asociación cultural “Magius” que preside Bea Antón Gazapo y del Ayuntamiento Tabarés que tiene como alcalde a Antonio Juárez Núñez.

La imagen del insigne poeta tabarés León Felipe Camino Galicia fue testigo directo de la concentración a su vera, en la Plaza Mayor, de los tabareses y tabaresas de todas las edades llegados para disfrutar a lo grande del carnaval. Ni la climatología adversa, sin lluvia, pero con unas gélidas temperaturas, pudieron con la ilusión de niños, jóvenes y mayores.

Majestuoso el desfile de carnaval que sembró de colorido y buen ambiente las calles tabaresas en su recorrido hasta el auditorio municipal Leticia Rosino donde los asistentes pudieron disfrutar de una fiesta con una rica comida y actividades para los más pequeños.

La asociación cultural “Magius” fue la encargada de organizar y desarrollar todo lo referente al apartado gastronómico a base de empanadas, pizzas, embutidos y otras viandas propias de la matanza. Por su parte el Ayuntamiento de Tábara, que tiene como concejala de Cultura a Francisca Gutiérrez se encargaba de los hinchables que completaron la diversión infantil.

De nobles y señores a gigantes y cabezudos

Un desfile de carnaval donde brillaron con luz propia los Gigantes y Cabezudos de Tábara con los Marqueses de Tábara (Bernardino y Constanza), el Gordo, el Flaco, el Lobo y el Dragón como encargados de poner un toque más clásico y ancestral al carnaval serreño.

Los gigantes y cabezudos tabareses estuvieron antaño íntimamente ligados a la Danza del Paloteo Tabaresa, una tradición que añadía un toque especial a las festividades de Tábara. Solían hacer su aparición en fiestas clave como Nuestra Señora (Virgen de la Asunción) en agosto, la Virgen del Carmen en septiembre, el Corpus Christi y la romería de San Blas y San Mames el Lunes de Pascua.

Vivieron los cabezudos unos de sus momentos de mayor esplendor en los años 20 del pasado siglo, más concretamente durante el reinado de Alfonso XIII; sin embargo, la tradición fue cayendo en el olvido durante la Guerra Civil para estar a punto de perecer en los años 40 durante los momentos más críticos de la posguerra.

Llegados a los años 50, un grupo de tabareses decidía darle un giro a la tradición, hasta entonces solo de cabezudos, y utilizando una rudimentaria estructura de palos, tablas, tela color salmón y brazos rellenos de papel del periódico “El Correo de Zamora” cedidos por el cura, reconvertían a los cabezones “La Vieja” y “El Verdugo” en los primeros gigantes tabareses.

En el año 2024 la Asociación de Peñas Tabaresas, presidida por el joven Unai García, alma, corazón y vida de las fiesta de la Virgen de la Asunción en Tábara, fue la gran artífice de recuperar los gigantes y cabezudos para las celebraciones festivas tabaresas con la creación de dos nuevos personajes. Las figuras, realizadas en PVC y cartón fallero, representan a los antiguos Marqueses de Tábara, Bernardino Pimentel y Enríquez (1541-1559), nieto del primer Conde de Alba de Aliste, y su esposa Constanza Bazán, contando con una estructura de cono de tres metros y una altura total que rebasa los cuatro metros.

El evento reflejó la colaboración entre el Ayuntamiento de Tábara y la Asociación Cultural “Magius”, quienes trabajan de la mano con el firme propósito de mantener vivas las tradiciones tabaresas con vistas a dinamizar la vida social en el municipio ofreciendo alternativas de ocio intergeneracional en el medio rural: “El carnaval se ha convertido más que en una festividad, en una oportunidad parea reforzar el sentimiento de comunidad y hacer de Tábara un pueblo lleno de vidas, alegría e ilusión compartida por vecinos y emigrantes, por niños, jóvenes y mayores”.