Los dragones 'conquistan' Moraleja del Vino en su carnaval más creativo

La creatividad, pero también la fantasía se impuso en Moraleja del Vino. Don Carnal volvió a encandilar a los vecinos que año a año se superan con los disfraces más sorprendentes y elaborados, dispuestos a ponérselo difícil al jurado que falló el concurso. El ganador ya venía amenazando con su mera presencia: los dragones, carroza incluida.

No faltaron las referencias al mundo televisivo y al cine, desde Mary Poppins pasando por Shrek a los héroes de Marvel en una cita que también fue una invitación al al pasado con mayores y pequeñas emulando los gloriosos años 20 y 30 de los cabarets de París y Berlín. Los más atrevidos tiraron de refranero para recordar en estos días de carnaval que "aunque la mona se vista de seda...".

La mejor propuesta conjunta se la llevaron las criaturas aladas, mientras que el grupo "El Casino" se fue a casa con el reconocimiento al disfraz más elaborado y la "Isla de las tentaciones" como el más original. Los premios infantiles reconocieron a los policías, gallinas, "Alicia en el País de las Maravillas" y los productos más reconocibles del McDonald's.