Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue el Zamora vs. BarakaldoAccidente en ToroHuelga de médicos en ZamoraZamora en Madrid Fusión
instagramlinkedin

Los dragones 'conquistan' Moraleja del Vino en su carnaval más creativo

Don Carnal volvió a encandilar a los vecinos que año a año se superan con los disfraces más sorprendentes y elaborados, dispuestos a ponérselo difícil al jurado que falló el concurso

Así vive Moraleja del Vino la fiesta de don Carnal

Así vive Moraleja del Vino la fiesta de don Carnal

Ver galería

Así vive Moraleja del Vino la fiesta de don Carnal / Cedida

E. V.

Moraleja del Vino

La creatividad, pero también la fantasía se impuso en Moraleja del Vino. Don Carnal volvió a encandilar a los vecinos que año a año se superan con los disfraces más sorprendentes y elaborados, dispuestos a ponérselo difícil al jurado que falló el concurso. El ganador ya venía amenazando con su mera presencia: los dragones, carroza incluida.

No faltaron las referencias al mundo televisivo y al cine, desde Mary Poppins pasando por Shrek a los héroes de Marvel en una cita que también fue una invitación al al pasado con mayores y pequeñas emulando los gloriosos años 20 y 30 de los cabarets de París y Berlín. Los más atrevidos tiraron de refranero para recordar en estos días de carnaval que "aunque la mona se vista de seda...".

Noticias relacionadas y más

La mejor propuesta conjunta se la llevaron las criaturas aladas, mientras que el grupo "El Casino" se fue a casa con el reconocimiento al disfraz más elaborado y la "Isla de las tentaciones" como el más original. Los premios infantiles reconocieron a los policías, gallinas, "Alicia en el País de las Maravillas" y los productos más reconocibles del McDonald's.

TEMAS

Tracking Pixel Contents