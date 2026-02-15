Tierra del Vino
Una biotrituradora reducirá la factura de los pueblos de la Mancomunidad de Tierra del Vino
La gestión de los restos de poda permitirá reducir el peso de la basura que las 25 localidades generan gracias a una inversión de 36.179 euros
E. V.
La Mancomunidad de Municipios Tierra del Vino recepcionaba este fin de semana la nueva biotrituradora de restos de poda. La maquinaria ha supuesto una inversión de 36.179 euros (impuestos incluidos), con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local 2025.
Esta trituradora permitirá una mejor gestión de la biomasa generada por los municipios pertenecientes a la Mancomunidad, reduciendo los residuos que se remiten al Consorcio Provincial. De esta manera, las 25 localidades mancomunadas generarán una menor facturación al reducir el peso de la basura que se remite al vertedero de gestión de residuos.
La máquina trituradora, entregada por la salmantina Servicios y Repuestos José Miguel S. A., incluye la rotulación integral de la imagen de la Junta de Castilla y León y de la Mancomunidad Tierra del Vino. Al acto de recepción acudieron los regidores mancomunados bajo el paraguas del presidente, Ángel Sánchez Hidalgo.
