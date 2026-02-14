Tábara aplaude el freno estatal a la gestión privada de la Sanidad: "Es un importante paso"

Los vecinos de Tábara han aplaudido la normativa impulsada por el Ministerio con el que se busca poner freno a la gestión privada de la Sanidad pública. Una aprobación que valoran como un "importante paso" en un momento en el que uno de cada tres hospitales de la red pública en España son considerados de dependencia funcional privada.

Un sábado más, la Plataforma por una Sanidad Pública Digna en la Zona Básica de Salud de Tábara ponía datos sobre la mesa y recordando que a este modelo de gestión en alza se suma el hecho de que "se deriven buena parte de las pruebas y tratamientos a centros privados".

Así, el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud ha aumentado de 106 en 2011 a 145 en 2023 (un 36,8 % más), mientras que las camas y quirófanos operativos ya representan el 17,8 % y el 10,7%, respectivamente, según el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS).

Son algunos de los datos que reivindicaban los organizadores de una concentración que cada sábado recorre las principales calles de Tábara y que el próximo 21 de fabrero acudirá a la manifestación convocada en Valladolid por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León. La plataforma fletará un autobús gratuito con salida en Tábara a las 10 horas.

Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud

La nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud aprobada esta semana por el Consejo de Ministros impone requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos estableciendo mecanismos extra de control con el objetivo de reforzar el control del gasto de los hospitales públicos que gestionan empresas privadas.