Los sayagueses llaman a ser "críticos y exigentes" ante las promesas electorales en clave sanitaria

Bermillo de Sayago celebraba su última concentración sanitaria en 14 días previo a la manifestación que reunirá a las diferentes plataformas de Castilla y León en defensa de la sanidad pública el 21 de febrero en Valladolid. Una convocatoria que, considera la plataforma, supone "una llamada de atención a las puertas de unas elecciones autonómicas, de cuyos resultados dependen el abordaje de forma coherente de los problemas que afectan a miles de ciudadanos, sobre todo del ámbito rural".

Organizadores y vecinos de la Zona Básica de Salud de Sayago se sumarán así el próximo sábado a la llamada realizada por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León para reclamar una mejora en los servicios sanitarios (listas de espera para especialistas, listas de espera quirúrgicas, plantillas de atención primaria...) al tiempo que piden ser "críticos y exigentes".

Advierten, de cara a la campaña electoral autonómica, que "nos vamos a hartar de oír propuestas huecas y de nueces vanas... dichas por unos políticos que van a prometer lo que ya saben que es imposible cumplir", ante la que piden aunar fuerzas.

Pruden Garrote volvía a recordar a viva voz que la sanidad pública es "un elemento de cohesión social" y que la "despoblación se combate manteniendo los servicios públicos en primer lugar".

Reivindicaciones en Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo.

No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.