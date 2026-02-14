Los sayagueses llaman a ser "críticos y exigentes" ante las promesas electorales en clave sanitaria
Para la plataforma, la manifestación del próximo 21 de febrero en Valladolid supone "una llamada de atención a las puertas de unas elecciones de cuyos resultados dependen el abordaje de forma coherente de los problemas que afectan al ámbito rural"
E. Vega
Bermillo de Sayago celebraba su última concentración sanitaria en 14 días previo a la manifestación que reunirá a las diferentes plataformas de Castilla y León en defensa de la sanidad pública el 21 de febrero en Valladolid. Una convocatoria que, considera la plataforma, supone "una llamada de atención a las puertas de unas elecciones autonómicas, de cuyos resultados dependen el abordaje de forma coherente de los problemas que afectan a miles de ciudadanos, sobre todo del ámbito rural".
Organizadores y vecinos de la Zona Básica de Salud de Sayago se sumarán así el próximo sábado a la llamada realizada por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León para reclamar una mejora en los servicios sanitarios (listas de espera para especialistas, listas de espera quirúrgicas, plantillas de atención primaria...) al tiempo que piden ser "críticos y exigentes".
Advierten, de cara a la campaña electoral autonómica, que "nos vamos a hartar de oír propuestas huecas y de nueces vanas... dichas por unos políticos que van a prometer lo que ya saben que es imposible cumplir", ante la que piden aunar fuerzas.
Pruden Garrote volvía a recordar a viva voz que la sanidad pública es "un elemento de cohesión social" y que la "despoblación se combate manteniendo los servicios públicos en primer lugar".
Reivindicaciones en Sayago
1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.
2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo.
No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.
3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.
