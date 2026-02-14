Los “Sabores Mirandeses” congregan a miles de visitantes en torno a la buena mesa

La “Raya” de España (provincia de Zamora) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) está viviendo un fin de semana intenso en torno a sus exquisiteces agroalimentarias, a la cultura y al folclore gracias al Festival de Gastronomía y Artesanato “Sabores Mirandeses” que está cumpliendo con creces sus objetivos de poner en valor sus productos endógenos congregando en torno a la buena mesa, durante tres intensas jornadas, a miles de zamoranos y trasmontanos.

Matrícula de honor para una organización perfecta, magnífica, por parte del Concelho de Miranda do Douro cuya presidenta Helena Barril presidió el acto de inauguración oficial acompañada del vicepresidente de Turismo do Porto y Norte de Portugal Cancela Moura y otras autoridades civiles, militares y religiosas en un ambiente de hermandad y convivencia transfronteriza que refrenda a los zamoranos y trasmontanos como un ejemplo a seguir en materia de cooperación internacional social, cultural y comercial en toda la Unión Europea.

Helena Barril hacia un balance muy positivo de la feria: “Sabores Mirandeses ha cumplido veintisiete años convirtiéndose por méritos propios y de los productores en un referente que da a conocer la riqueza y variedad de nuestros productos agroalimentarios aprovechando el mes de febrero tras las matanzas de diciembre y enero, ayudando a revitalizar y dinamizar la economía y el comercio en temporada baja. Nuestra prioridad seguirá siendo atraer y fijar a jóvenes que apuesten por el sector agroganadero a los cuales seguiremos apoyando con concursos pecuarios para las razas autóctonas bovina Mirandesa, asinina de Miranda y ovino Churra Galega Mirandesa”.

El Parque dos Frades Trinos se ha convertido un año más en el paraíso terrenal de los olores, colores y sabores con 75 productores y un centenar de expositores llegados desde lugares tan dispares como Oeiras, Celorico de Basto, Seia, Barcelos, Ovar, Tomar u Oliveira en Portugal; a Bimenes en Asturias. Muy en especial mirandeses.

El “Parque de los Frades Trinos” combinó a la perfección valores agroalimentarios con el folclore de los Pauliteiros de Miranda

El “Fumeiro” fue uno de los grandes protagonistas, un exquisito embutido mirandés que es curado en agua y no en adobo de vino y ajos, como ocurre en otros lugares del Nordeste Trasmontano, algo que le confiere un carácter y uno sabor único, que cautiva a los más exigentes paladares.

Sábado grande donde los amantes de la caza disfrutaron de una montería al jabalí en la freguesía de Palaçoulo. En Miranda do Douro haciendo gala de la puntualidad portuguesa, se abrían las puertas del Parque dos Frades Trinos convertido en un ir y venir de españoles y portugueses.

Entre compra y compra, catas y degustaciones, las ancestrales danzas guerreras han cautivado a propios y extraños con las magníficas actuaciones de los Pauliteiros y Pauliteiras de Miranda procedentes de Frauga, Escolas de Miranda, Sao Martinho de Angueira, Fonte Aldeia y Malhadas, además de la Filarmónica de Miranda o el grupo “Los Yerbatos” de Bimenes en Asturias.

Marco Gómes, un de los más prestigiosos chef de Portugal, de Alfangeda da Fe, ofreció la demostración gastronómica “A tabafeira: Sabor Tradicional de la Tierra de Miranda”, demostrando que estamos en el paraíso del buen comer: “El abrazador de la dimensión artística contenida en la concepción de cada nuevo plato sin perder nunca el contacto con la tradición” un hombre para quien

Sabores Mirandeses pondrá el broche de oro con una jornada dominical donde volverán las demostraciones gastronómicas de la mano de del chef Joao França con su “Caldo de Cascas” y su aroma intenso de Miranda. Día de folclore con los Pauliteiros de Miranda de los grupos “Mirandanças”, Palaçoulo y “ARJM” y desde España llegará grupo de danza “Juan I de Castilla” de Tordesillas. Plato fuerte a las 19 horas con la afamada Claudia Martins y sus Minhotos Marotos.