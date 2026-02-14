El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste (Abejera de Tábara, Cabañas y Sarracín) instalará monolitos en sus cuatro pueblos en homenaje a todos los vecinos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que colaboraron altruistamente en la extinción de los incendios forestales que afectaron al municipio tanto en el trágico verano de 2022 (originados en la Sierra de la Culebra y Losacio) como en agosto de 2025 (iniciado en Puercas) que, aparte de arrasar la mayor parte del término campestre, a punto estuvieron de calcinar Abejera y Riofrío.

Así lo ha aprobado el Pleno, por unanimidad, a propuesta del alcalde Germán Matellán: "La voluntad y entrega de nuestros vecinos fue vital a la hora de evitar que nuestros pueblos fueran calcinados por las llamas".

La participación de los vecinos fue vital, muy en particular en la lucha contra el incendio de Puercas en la tarde y noche del día 12 de agosto cuando las llamas, tras calcinar la "Sierra de Valer", "Posaces" y la "Sierra Sesnández", obligaron a evacuar con carácter de máxima urgencia a tres de los cuatro pueblos del municipio, Abejera de Tábara, Riofrío de Aliste y Sarracín, viviéndose momentos de auténtico pánico, ante el inminente peligro de que las llamas entrasen en los propios cascos urbanos, como de hecho llegó a entrar, siendo frenado por los vecinos que se quedaron en los municipios.

Mientras las personas mayores fueron evacuadas, los más jóvenes se mantuvieron en pie y en los pueblos actuando con sus tractores y manos para erradicar las llamas. Los vecinos de Riofrío, Abejera y Sarracín fueron un ejemplo de altruismo jugándose incluso la vida por sus pueblos y vecinos.

Riofrío homenajeará a los "héroes" de los incendios con cuatro monolitos

De bien nacidos es ser agradecidos y ahora el Ayuntamiento de Riofrío les reconocerá su entrega con la instalación antes de Semana Santa de cuatro monolitos cuya base serán cuatro grandes "peñascos" de piedra granítica autóctona de la Sierra de la Culebra de alrededor de 2,5 metros de altura y varias toneladas de peso, sobre los que irá grabada la leyenda con el reconocimiento oficial.

Ya en su día el Ayuntamiento de Riofrío agradecía también al Ayuntamiento de Tábara y a los tabareses "su inestimable apoyo y colaboración en la emergencia por el incendio de Puercas", que obligó a evacuar a los vecinos de Riofrío, Abejera y Sarracín al Auditorio Municipal Leticia Rosino de Tábara "para garantizar la seguridad y el bienestar de aquellos que tuvieron que abandonar sus hogares. La solidaridad y generosidad mostrada ha sido un ejemplo de unión y resiliencia".

El Ayuntamiento de Riofrío ayudó en todo momento a los vecinos con la solicitud de las ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León. La Administración autonómica ha actuado asimismo en la recuperación de varias infraestructuras que resultaron afectadas por el incendio de Puercas.

La Corporación Municipal dio luz verde al "Plan de Balsas" comunicada por la Junta de Castilla y León, una de las cuales estará ubicada en el entorno de la Sierra de la Culebra y entre sus cometidos estará abastecer a los medios terrestres y aéreos en caso de que haya una nueva emergencia por incendios.