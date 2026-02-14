Puebla desfila al paso del Cordel Sanabrés
La villa se llenó de colorido con las originales propuestas de las diferentes agrupaciones que desfilaron al ritmo de la charanga NBA
Puebla de Sanabria
Por las calles de Puebla de Sanabria salieron los grupos de carnaval de la villa que alegraron el sábado de Carnaval con la reivindicación del Cordel Sanabrés repleto de ovejas y hasta lobos, un amplio repertorio de aves exóticas, un despliegue de alas de todos los colores, de estaciones del año, de vikingos, de princesas y de hadas.
Muchas sonrisas asomaron entre el público que esperaba en las calles del recorrido animado por los disfraces y la música de la charanga NBA.
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- Los 'caballeros' zamoranos de la miel de brezo conquistan París
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora
- Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
- Los propietarios del Castillo de Fermoselle denuncian que no se cumplen los fines con los que se cedió
- Diez centímetros de nieve en 24 horas: Sanabria activa la alerta por nevadas
- Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122