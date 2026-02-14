Puebla desfila al paso del Cordel Sanabrés

Por las calles de Puebla de Sanabria salieron los grupos de carnaval de la villa que alegraron el sábado de Carnaval con la reivindicación del Cordel Sanabrés repleto de ovejas y hasta lobos, un amplio repertorio de aves exóticas, un despliegue de alas de todos los colores, de estaciones del año, de vikingos, de princesas y de hadas.

Muchas sonrisas asomaron entre el público que esperaba en las calles del recorrido animado por los disfraces y la música de la charanga NBA.