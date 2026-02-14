Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puebla desfila al paso del Cordel Sanabrés

La villa se llenó de colorido con las originales propuestas de las diferentes agrupaciones que desfilaron al ritmo de la charanga NBA

Ver galería

El Cordel Sanabrés anima el carnaval en Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Puebla de Sanabria

Por las calles de Puebla de Sanabria salieron los grupos de carnaval de la villa que alegraron el sábado de Carnaval con la reivindicación del Cordel Sanabrés repleto de ovejas y hasta lobos, un amplio repertorio de aves exóticas, un despliegue de alas de todos los colores, de estaciones del año, de vikingos, de princesas y de hadas.

Muchas sonrisas asomaron entre el público que esperaba en las calles del recorrido animado por los disfraces y la música de la charanga NBA.

