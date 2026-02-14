Piratas al abordaje en Venialbo
Los saqueadores marítimos tomaron el pueblo abriendo el tiempo de Carnaval y anunciado el desfile que el domingo recorrerá las calles con los atuendos más originales
E. Vega
Piratas al abordaje en Venialbo. La indumentaria característica de los saqueadores marítimos anunciaba el inicio del Carnaval en este municipio de 449 habitantes. Los alumnos de Primaria "sembraban el terror" a la salida de las aulas anticipando el colorido que tomarán las calles durante los próximos cuatro días, aprovechando el descanso escolar.
Acompañados de sus también caracterizados maestros, los escolares recorrieron las calles del pueblo para lucir sus atuendos caracterizados y realizados a mano. No les faltaba un detalle a los pequeños que blandían los alfanjes (espada de hoja ancha y curva, con filo en un solo lado), eso sí, huyendo formato hinchable.
El recorrido finalizó en el salón municipal, espacio que en los últimos años permite por su amplitud acoger al cada vez mayor alumnado. Momento de dar rienda suelta a su creatividad y trabajo, con las coreografías ensayadas para mostrar sus habilidades ante padres, abuelos y vecinos. Los pequeños se despidieron de las aulas con un dulce sabor, gracias al obsequio con el que el Ayuntamiento les agradece su ilusión y entrega.
Será mañana, domingo, cuando Venialbo viva su día grande con el desfile. A partir de las 17:30 horas podrán formalizarse las inscripciones con entrega de dorsales en las escuelas, previo al inicio del recorrido. El pasacalles concluirá en el salón de usos múltiples donde se fallarán los premios del concurso de disfraces con premios para los más originales.
