Jardines automáticos y sostenibles en Casaseca de las Chanas

Espacios verdes más estéticos y sostenibles. Con este objetivo se desarrolla en Casaseca de las Chanas el primer Programa Público Mixto de Formación y Empleo enfocado a un sector "cada vez más en auge" como es el de la jardinería en el que ya se han iniciado ocho vecinos (cinco hombres y tres mujeres) del municipio.

El programa, concedido por la consejería de Industria, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, permitirá renovar completamente los siete principales jardines municipales que Casaseca tiene repartidos por el núcleo urbano, apostando por un diseño "más estético" y un sistema de riesgo automático. La apuesta por la tecnología permitirá optimizar el mantenimiento y realizar un seguimiento a distancia.

Sobre este proyecto llevan trabajando desde el pasado 2 de febrero los participantes del programa, liderados por María Illán. El tren de borrascas los confina en la nave, si bien el programa combina la parte teórico-práctica con el desarrollo del proyecto a cielo abierto que llegará "cuando el tiempo lo permita".

Por el momento, las clases se centran en el manejo de la maquinaria y herramientas propias, el conocimiento de los diferentes tipos de plantas así como el diseño y medición de los jardines. De los 7 espacios verdes, tres serán replanteados y rediseñados por completo.

Los participantes se formarán en un sector "cada vez más en auge" y necesitado de mano de obra

Dinamizar las clases teóricas en grupos tan heterogéneos –en el caso de Casaseca, los participantes cuentan con edades de entre 19 a 63 años– se plantea todo un reto que Illán solventa a través de la gamificación. Desde herramientas como Kahoot! o Quizizz, pasando por aplicaciones móviles que les permitan aprender de una manera más dinámica, al tiempo que romper la brecha digital. Los mayores son los más reticentes, pero "rápidamente se ponen al día" hasta hacerlo de manera "autónoma".

Al finalizar los seis meses del programa, los participantes recibirán el certificado AGAO0108 que los capacita para desarrollar "Actividades auxiliares en viveros, jardines y zonas verdes".

A diferencia de los programas desarrollados en zonas como Aliste donde el predominio de zonas boscosas centra los proyectos en trabajos de desbosque y apertura de sendas, este planteamiento "no requiere un gran esfuerzo físico, aunque sí dedicación". Con todo, el uso de maquinaria (motosierra y desbrozadora) obliga a incidir en la prevención de riesgos laborales. La formación incluye un módulo de sensibilización ambiental, igualdad y otro de empleo "que les permite elaborar su propio currículum y practicar para futuras entrevistas de trabajo".

Para el alcalde de Casaseca de las Chanas, Vicente Bernardo, el principal objetivo de apostar por este programa, pasaba por ofrecer una salida laboral a aquellos desempleados que "o bien aún no cuentan con una experiencia laboral o que quieren reinventarse" para optar a puestos con alta demanda y escasez de personal. Una formación que, paralelamente, redunda en una mejora visual y medioambiental con unos jardines "cuidados, renovados, lucidos y sostenibles".