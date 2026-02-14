Más hosteleros y enólogos en el medio rural: la Diputación incentiva el emprendimiento con cuatro cursos gratuitos
El programa se impartirá íntegramente en modalidad online a partir de marzo. La inscripción estará abierta hasta el 28 de fabrero
E. Vega
Con el objetivo de impulsar el emprendimiento y el desarrollo en el medio rural, la Diputación de Zamora ha puesto en marcha una oferta formativa gratuita y online compuesta por cuatro cursos especializados, orientados a dinamizar el sector de la hostelería y fortalecer el tejido productivo local.
El programa de formación arrancará durante el mes de marzo, previo a su inscripción hasta el 28 de febrero. Los interesados podrán acceder a los cursos prácticos y actuales, que integran contenidos teóricos, materiales interactivos y autoevaluaciones; relativos a diversos sectores y áreas formativas, entre las que se encuentran la cocina, la enología, la prevención de riesgos laborales y el inglés.
La formación se impartirá íntegramente en modalidad online a través de una plataforma digital, con disponibilidad de acceso en cualquier momento del día y permitiendo un ritmo de aprendizaje adaptable según la especialidad, y contará con un servicio de tutoría personalizado para el alumnado, garantizando una experiencia de aprendizaje eficaz desde el inicio.
La inscripción podrá formalizarse tanto por teléfono —980 559300 (ext. 1405), 980 534817 o 980 532203— como por correo electrónico a través de fondoseuropeos@zamoradipu.es. Los datos que deberán facilitarse son los siguientes: nombre y apellidos, D.N.I., dirección de correo electrónico, número de teléfono y el curso o cursos en los que desean inscribirse.
Diseñada para mejorar competencias profesionales y ampliar oportunidades laborales, esta formación trata de facilitar el acceso a formación gratuita y de calidad, adaptada a las necesidades actuales del territorio y a disposición de los emprendedores, empresarios y personas de interés de Zamora y sus localidades.
