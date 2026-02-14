"Doble embestida al olvido" de la Vaca Antrueja de Pereruela
La localidad sayaguesa recupera por segunda vez la tradicional fiesta que evoca el milenario ritual agroganadero con la representación de ocho personajes
El cencerro de la Vaca Antrueja volvía a resonar por las calles de una Pereruela que recupera una tradición abandonada hace al menos 15 años. Como ya hiciera Ramón Carnero en 1986, ahora el grupo de baile Los Alfares retoma esta mascarada contribuyendo a la recuperación de una de las fiestas más arraigadas en el medio rural zamorano. Una doble embestida al olvido.
Ocho personajes completan una mascarada que, con sus carreras y representaciones, evoca el milenario ritual de fertilidad agroganadero. Los mozos se convierten en los protagonistas de una comitiva conformada por el obispillo, el monaguillo, el sembrador, el gañán, el niño con pelele y las mujeres ataviadas con sus trajes regionales al ritmo del tamborilero a modo de cierre.
La Plaza Mayor se convierte en el punto neurálgico de una representación que se traslada por las principales calles del pueblo. La predicación del obispillo da paso a todo un serial de siembras, bendiciones, limosnas, bailes, persecuciones y embestidas sin distinción por parte del astado sayagués, condenado a muerte a manos del gañán.
Niños ataviados con la indumentaria tradicional, incluso disfrazados de carnaval plantan cara a la escasa participación que antaño caracterizaba a esta mascarada y que aspira a mantenerse y afianzarse en el calendario festivo de la provincia.
La intención de Los Alfares, tal y como ha confirmado la presidenta Maruja Marcos, es no solo rescatar del olvido a esta mascarada, sino reivindicar su historia con su participación en los diferentes desfiles, exhibiciones y muestras que se celebran dentro y fuera de la provincia de Zamora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- Los 'caballeros' zamoranos de la miel de brezo conquistan París
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora
- Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
- Los propietarios del Castillo de Fermoselle denuncian que no se cumplen los fines con los que se cedió
- Diez centímetros de nieve en 24 horas: Sanabria activa la alerta por nevadas
- Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122