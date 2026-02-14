"Doble embestida al olvido" de la Vaca Antrueja de Pereruela

El cencerro de la Vaca Antrueja volvía a resonar por las calles de una Pereruela que recupera una tradición abandonada hace al menos 15 años. Como ya hiciera Ramón Carnero en 1986, ahora el grupo de baile Los Alfares retoma esta mascarada contribuyendo a la recuperación de una de las fiestas más arraigadas en el medio rural zamorano. Una doble embestida al olvido.

Pereruela rescata del olvido a su Vaca Antrueja por segunda vez / José Luis Fernández

Ocho personajes completan una mascarada que, con sus carreras y representaciones, evoca el milenario ritual de fertilidad agroganadero. Los mozos se convierten en los protagonistas de una comitiva conformada por el obispillo, el monaguillo, el sembrador, el gañán, el niño con pelele y las mujeres ataviadas con sus trajes regionales al ritmo del tamborilero a modo de cierre.

La Plaza Mayor se convierte en el punto neurálgico de una representación que se traslada por las principales calles del pueblo. La predicación del obispillo da paso a todo un serial de siembras, bendiciones, limosnas, bailes, persecuciones y embestidas sin distinción por parte del astado sayagués, condenado a muerte a manos del gañán.

Niños ataviados con la indumentaria tradicional, incluso disfrazados de carnaval plantan cara a la escasa participación que antaño caracterizaba a esta mascarada y que aspira a mantenerse y afianzarse en el calendario festivo de la provincia.

La intención de Los Alfares, tal y como ha confirmado la presidenta Maruja Marcos, es no solo rescatar del olvido a esta mascarada, sino reivindicar su historia con su participación en los diferentes desfiles, exhibiciones y muestras que se celebran dentro y fuera de la provincia de Zamora.