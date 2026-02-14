En danza por toda Sanabria: las mujeres de Requejo se ponen en forma

Las mujeres de Requejo de Sanabria se preparan todos los miércoles para su clase de gimnasia funcional, en la que participan 14 personas, profesora incluida. El grupo comenzó las clases este mes de febrero en un salón situado en las instalaciones municipales. María José Hernández Cidón, responsable y monitora del Centro de Artes escénicas Benavente-Sanabria, recorre la comarca, Puebla, Villardeciervos, Mombuey y El Puente de Sanabria impartiendo clases tanto de gimnasia funcional como de su pasión: el baile latino.

El grupo de vecinas de Requejo es amplio en edad y condición, para ellas además de ponerse en forma es una manera de reunirse. Es María José quien recorre desde hace varios años los pueblos, ha llegado a dar clases de baile en Castromil, y reconoce que "me apasiona" y "disfruta" en ese día a día por los pueblos.

Comienzan los ejercicios de calentamiento para proseguir con los ejercicios más exigentes, corrigiendo las posturas para evitar que se produzcan contracturas o lesiones. El grupo es disciplinado a la hora de seguir las indicaciones, cada una dentro de su condición física, con los ejercicios suaves con pesas. Acudir a clase de gimnasia funcional es un motivo para salir de casa. Es María José la que señala que las personas de los pueblos tienen los mismos derechos para acceder a la cultura y el ejercicio, pero con más limitaciones para poder desplazarse a un gimnasio o un aula de baile.

En danza por toda la comarca

A lo largo de Sanabria y Carballeda desde el centro de Artes Escénicas se han ido añadiendo más aulas y clases de baile, como en Puebla de Sanabria, donde se dan clases de sevillanas o de bachata y salsa en El Puente de Sanabria, donde se abrió ese primer aula de baile promovido por esta empresaria benaventana.

El ritmo de los ejercicios se impone con música latina. ¿Y por qué no terminar en Requejo esa clase de gimnasia con un pasodoble?, como propone la directora de la escuela de baile.