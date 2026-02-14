“Los Carochos” de Riofrío de Aliste dan la bienvenida al pueblo

La localidad Riofrío de Aliste ha instalado en la travesía principal de la carretera provincial “Tábara-Sarracín” un cartel promocional de la mascarada de invierno de “Los Carochos”, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León desde el año 2002, la cual se celebra coincidiendo con el uno de enero: Año Nuevo.

El cartel muestra en la entrada del pueblo una espectacular imagen del “Diablo Grande” recorriendo las calles de Riofrío con sus tenazas de escalera y su sobrecogedora carocha en una estampa obra del fotógrafo zamorano José Luis Leal, un amante de las mascaradas alistanas. El cartel instalado con la ayuda de la Diputación de Zamora hace hincapié también en la visita obligada a la “Casa Museo de los Carochos” ubicada en la antigua casa del médico.

Hoy sábado, 14 de febrero, los niños de Riofrío de Aliste recuperarán la mascarada infantil de “Los Carochos” que antaño solían celebrar los más pequeños coincidiendo con el “Día del Antruejo” (Martes de Carnaval). Se traslada ahora al fin de semana anterior para facilitar también la presencia de los niños hijos de los emigrantes. Vecinos y foráneos podrán disfrutar a partir de las 12 de la mañana del ritual representado por los más pequeños del pueblo.

Estamos en el municipio con más mascaradas de invierno de la provincia de Zamora pues perviven en tres de sus cuatro pueblos: “Los Diablos” en Sarracín, “Los Carochos” en Riofrío” y “Los Cencerrones” en Abejera declarados en 2025 Fiesta de Interés Turístico Regional. La idea sería recuperar a corto plazo también la mascarada de Cabañas.

Calendario de Fiestas Locales para 2026

El calendario de fiestas locales para este año 2026 establece el 21 de agosto para las fiestas patronales de la Virgen del Carmen en Riofrío, que desde hace ya muchos años se trasladaron de octubre al cuarto fin de semana de agosto; el 29 de septiembre día grande de San Miguel Arcángel en Sarracín, el 17 de agosto la Virgen de la Asunción en Cabañas y el 8 de septiembre la Natividad de la Virgen en Abejera de Tábara.