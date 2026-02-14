Aparece una vaca muerta en la orilla del Pedro en Lubián

La aparición de una vaca muerta a la orilla del río Pedro reaviva la polémica en el municipio de Lubián por el descontrol de los animales por parte de un ganadero avileño. El Ayuntamiento de Lubián ha instado al propietario de la res a retirar de manera urgente el animal que apareció hace unos días enganchado en los árboles –como si hubiera sido arrastrado por la corriente- a escasos metros de la carretera de acceso desde la autovía A-52 a puente sobre el río Pedro.

El alcalde del municipio, Felipe Lubián Lubián, señala que el caso de las vacas sin control “es un problema generalizado” en alusión al caso de Lubián y de Molezuelas de la Carballeda. En el caso de Lubián el ganadero procedente de Ávila suscribió un contrato en el pueblo de Chanos de arriendo de pastos hace unos años que cumple a primeros de año.

En ese tiempo, como señala el alcalde, los animales se han dispersado por toda la zona, llegando a través de una senda pedestre hasta Lubián. Los animales ocasionan además daños en huertos y fincas, especialmente en frutales y castaños, en el otoño, época de cosecha “están los vecinos que trinan”, resume Felipe Lubián.

El mandatario municipal recuerda otro caso en el que una vaca parió un ternero y la madre murió, quedando la cría un par de días junto al cadáver hasta que el operario municipal, acompañado de Guardia Civil, procedió a recogerlo para evitar que muriera. Todas estas incidencias se le han comunicado al propietario. Las vacas también frecuentan las carreteras cuando echan fundentes, sal, un reclamo para los animales generando peligro en las carreteras locales.

Felipe Lubián censura que antiguamente “había ganado, había 500 vacas en el pueblo, pero cada uno cuidaba las suyas”, ahora “solo se preocupan de cobrar la PAC”. Felipe Lubián reconoce que sí hay ganaderos que sí se preocupan de controlar las vacas, que puntualmente se pueden refugiar en zonas bajas, cerca de los pueblos, cuando hay mal tiempo.