Al altar por carnaval en Sanzoles

Sanzoles amanecía de etiqueta para celebrar el tradicional enlace que cada carnaval une a la primera pareja de quintos que vino al mundo. Aroa Domínguez e Ian Gómez fueron los encargados de unirse en esta representación teatral y festiva coronada por el irreverente sermón pronunciado por "el cura".

Los padrinos, interpretados por Adrián Piñero y Claudia Barrios, junto a Álvaro González y Elías Sánchez completaron la estampa de unos quintos en el sumun de su elegancia que realizado el recorrido nupcial al ritmo de la música de charanga.

Así discurre la fiesta

En Sanzoles, la boda de los quintos es una representación teatral y festiva que mezcla tradición, humor y celebración comunitaria, integrándose en el programa del Carnaval local.

Antiguamente los padres de los quintos reunían sus mejores conejos y gallos para celebrar a cabo el mejor banquete. Hoy en día, la comida se celebra por todo lo alto aprovechando los locales municipales ofrecidos por el Ayuntamiento de Sanzoles y por su alcaldesa, Celia García.