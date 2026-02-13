Sayago reunirá a profesionales y defensores de la piedra seca de España y el mundo

Profesionales y defensores de las construcciones de piedra seca del territorio nacional e internacional se reunirán en la comarca de Sayago para compartir conocimientos y experiencias en torno a este método constructivo tradicional, reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco desde 2018.

Será durante los días 5, 6 y 7 de junio cuando la asociación Red Sapiense-Sayago Piedra en Seco vea hecho realidad su empeño por situar a esta comarca zamorana en el epicentro del debate y la emergente actividad en torno a una técnica que quiere convertirse en un motor de futuro capaz de crear empleo y generar dinamismo.

Aunque incomprensiblemente Sayago quedó fuera de la declaración de la Unesco –siguen las gestiones para enmendar el desaguisado– el creciente reconocimiento de esta comarca en el mundo de los defensores de la piedra seca se debe en buena medida al trabajo que viene desarrollando Red Sapiense desde su constitución hace poco más de un año.

En el mapa

"El encuentro situará en el mapa la tradición constructiva de piedra en seco de Sayago y permitirá plantear importantes proyectos para el territorio, además de conocer lo que se está haciendo en otras zonas" explica Jaime del Barrio, presidente de Red Sapiense, que además es guía y constructor de paredes de piedra seca en Roelos de Sayago.

Al calor del II Encuentro de Profesionales Defensores de la Piedra Seca se desarrollarán ponencias y talleres en torno a una técnica constructiva milenaria que se reivindica como una herramienta al servicio de la arquitectura, la gestión del paisaje y la economía rural.

El trabajo del grupo de sayagueses que sostiene Red Sapiense avanza en otros frentes, como lo demuestra el acuerdo de las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta a reconocer la técnica de construcción de piedra en seco como Bien de Interés Cultural (BIC) así como a impulsar la creación de ayudas anuales destinadas al mantenimiento, conservación y recuperación de las construcciones tradicionales levantadas con este sistema.

Reunión informativa

La iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, pretende también enmendar el error de excluir a Zamora de la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco en 2018, ya que la Junta no presentó su candidatura frente a Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia, comunidades autónomas españolas que sí forman parte del reconocimiento internacional.

De todo ello, y de los proyectos en marcha, se hablará durante la reunión informativa convocada por Red Sapiense este sábado, 14 de febrero, a las 20.00 horas en el Ayuntamiento de Bermillo.