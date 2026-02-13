Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación sobre el cáncer en ZamoraJóvenes de Zamora y Redes SocialesProblemas con agua potable en VidrialesDimiten cargos de VOX en Zamora
instagramlinkedin

Rescate en plena nieve: así actúan los bomberos en la montaña de Sanabria

Los bomberos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora han reconocido el terreno para mejorar su actuación en áreas de difícil acceso

Prácticas de rescate en áreas de difícil acceso en la montaña sanabresa.

Prácticas de rescate en áreas de difícil acceso en la montaña sanabresa. / Consorcio Provincial de Bomberos

E. Vega

Con la montaña sanabresa cubierta de nieve, los bomberos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora continúan reforzando su preparación ante situaciones de emergencia en áreas de difícil acceso.

En este caso, las prácticas se han desarrollado en Sanabria, aprovechando las áreas de montaña para reconocer posibles áreas de actuación. Durante la mañana, además del reconocimiento del terreno, se han puesto en práctica diferentes técnicas de porteo y evacuación de posibles víctimas, así como pruebas de materiales y equipamiento, fundamentales para garantizar una intervención rápida y segura.

Noticias relacionadas y más

Con esta formación, los efectivos de la base de Rionegro del Puente continúan mejorando su formación en el medio natural.

Prácticas de rescate en áreas de difícil acceso en la montaña sanabresa.

Prácticas de rescate en áreas de difícil acceso en la montaña sanabresa. / Consorcio Provincial de Bomberos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents