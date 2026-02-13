Rescate en plena nieve: así actúan los bomberos en la montaña de Sanabria
Los bomberos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora han reconocido el terreno para mejorar su actuación en áreas de difícil acceso
E. Vega
Con la montaña sanabresa cubierta de nieve, los bomberos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora continúan reforzando su preparación ante situaciones de emergencia en áreas de difícil acceso.
En este caso, las prácticas se han desarrollado en Sanabria, aprovechando las áreas de montaña para reconocer posibles áreas de actuación. Durante la mañana, además del reconocimiento del terreno, se han puesto en práctica diferentes técnicas de porteo y evacuación de posibles víctimas, así como pruebas de materiales y equipamiento, fundamentales para garantizar una intervención rápida y segura.
Con esta formación, los efectivos de la base de Rionegro del Puente continúan mejorando su formación en el medio natural.
