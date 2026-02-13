Casi medio millón de euros por esta casa en Morales del Vino

Si estás buscando la vivienda ideal cerca de Zamora, el portal inmobiliario tucasa.com puede haber dado con la clave. En una urbanización en el término de Morales del Vino, al lado de Zamora y con todo tipo de servicios cerca se encuentra esta magnífica propiedad que podrás adquirir por 494.000 €. Una vivienda con piscina, seis habitaciones y bodega propia en una zona tranquila y perfectamente conectada que resulta perfecta tanto como residencia habitual como para pasar temporadas o fines de semana.

La casa está construida sobre un terreno de 1400 metros cuadrados de los cuales 550 están edificados. Está distribuida en cuatro plantas y cuenta con un garaje con cabida para dos coches, una bodega, un almacén, dos aseos, dos baños, seis habitaciones, chimenea, comedor, cocina independiente, poche cerrado y una buhardilla. Perfecta para pasar tiempo de calidad en familia o para vivir en una localidad tranquila, dentro de la Urbanización Las Villas, en Morales del Vino.

Uno de los dormitorios de la casa en Morales del Vino / Tucasa.com

Vivir en el centro sin estar en el centro

Cada vez más zamoranos eligen Morales del Vino como lugar de residencia por su tranquilidad y su cercanía al centro, por lo que adquirir esta propiedad puede ser una buena opción para aquellos que quieran vivir bien conectados en un terreno más tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad. Las Villas es el lugar ideal para vivir cerca de tu lugar de trabajo en Zamora capital pero no sufrir los inconvenientes de vivir en una ciudad. Además, la vida en la urbanización es completa. Dispone, además de la piscina, de canchas de fútbol, tenis y baloncesto, jardines, parque y un edificio común en el que compartir tiempo con los convecinos. Sin duda una opción excelente para las familias que quieran que sus hijos vivan en plena naturaleza pero aprendiendo a vivir en comunidad.

Si estás interesado en la propiedad, puedes ponerte en contacto con el portal aquí.

¿Prefieres vivir en el centro?

Vivienda en La Horta / Tucasa.com

Hay opciones de todo tipo, así que si prefieres adquirir una casa espaciosa en el centro de Zamora, tucasa.com también tiene la solución. Se trata de una fantástica vivienda de dos plantas en el barrio de La Horta. Una casa de dos plantas y más de cien metros cuadrados por tan solo 110.000€.

Ambas opciones son amplias y luminosas y están listas para entrar a vivir.