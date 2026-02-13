Fiestas
Lobos 'confinados' por la lluvia: la lluvia cancela el primer desfile de carnaval en El Puente de Sanabria
Los niños y padres de la guardería infantil "Lacitos" combinaron sus atuendos para salir de "lobos" en alusión a la fauna sanabresa
Es la primera cita de Carnaval que incluirá talleres de disfraces y máscaras, actividades deportivas y los desfiles de grupos
El mal tiempo impidió esta tarde la salida del primer desfile de Carnaval infantil por la Plaza del Mercado de El Puente de Sanabria, aunque sí hubo disfraces temáticos y para concienciar "Nuestro Espíritu Verde se Quema". Los niños de la guardería infantil "Lacitos" combinaron sus atuendos para salir de "lobos" en alusión a la fauna sanabresa, acompañados de sus padres que también se disfrazaron. Los alumnos del de Infantil y Primaria escenificaron la vida del bosque y el peligro de los incendios.
Esta primera cita de Carnaval en El Puente, donde lunes y martes de Carnaval son festivos locales, abre el programa de festejos. La Comisión de Fiestas ha organizado para estos dos días un taller de disfraces y máscaras, además de actividades deportivas, de 10:00 a 14:00 horas. Los grupos desfilarán el lunes, a partir de las 17:30, con atuendo libre acompañados de la charanga con recorrido por la Plaza y llegada al pabellón para degustar merienda y música.
El día grande, Martes de carnaval, los grupos desfilarán acorde al tema elegido "Las estaciones del año" con recorrido por la Plaza del Mercado desde las 17:30 para finalizar en el pabellón deportivo. Los participantes degustarán el tradicional chocolate. En caso de inclemencia, los grupos se concentrarán en el pabellón.
