El Ayuntamiento de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Tolilla, Lober y Puercas) afronta un año histórico en materia de adecuación, actualización y ampliación de infraestructuras básicas urbanas y servicios públicos para cultivar el progreso y mejorar la calidad de vida a nivel social, económico y cultural en sus siete núcleos de población.

La Corporación Municipal está integrada por siete ediles: Pascual Blanco Martín (alcalde), Lorena Gallego Velasco, María Ester Rivera Blanco y Fernando Alvárez Vara del PP; María Asunción Teso del Prado y Ángel Rivera Poyo de Vox y Álvaro Blanco Salvador del PSOE.

La evolución poblacional del municipio fue positiva desde 1900 en que ya eran 1.204 los vecinos y, pasada sólo una década, ya se habían alcanzado los 1.484 residentes, reafirmándose el incremento con 1.537 en 1920, para ganar 99 más en los años veinte para llegar a 1.636 en 1930. Los nacimientos mermaron durante la Guerra Civil y se incrementaron los fallecidos, algunos en el frente, pero aun así en 1940 se alcanzaron los 1.723 habitantes.

A pesar de la emigración a ultramar (Cuba, Brasil y Argentina fueron los principales destinos) durante la posguerra en 1950 se alcanzaron los 1.790 vecinos. Muchos fueron los que cruzaron mares y fronteras para ganarse la vida y aún hoy 132 de sus hijos residen en el extranjero. Por su parte viven en el municipio 111 octogenarios y nonagenarios entre los 467 empadronados.

El presupuesto para este año asciende a 437.541,09 euros cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Entre los servicios a destacar está la recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos por la Mancomunidad Tierras de Aliste.

Gallegos del Río afronta un año histórico en mejora de infraestructuras y servicios

Prioridad absoluta a garantizar en calidad y en cantidad el suministro de agua potable, -las mejoras han sido cuantiosas en los últimos años-, por lo cual se está actuando con firmeza en la renovación de las redes urbanas que en la mayoría de los casos superan ya los 45 años de vida cambiando ahora las antiguas de PVC por las modernas de polietileno. Satisfacción en los trabajos ya realizados por las empresas Acosa de Muga y Pavimentos Rapado de Bercianos

Las actuaciones irán dirigidas también a la mejora de la climatización de los consultorios médicos de atención primaria en Gallegos del Río, Valer y Domez con vistas a que los médicos y enfermeras puedan ofrecer su atención sanitaria en las mejores condiciones y sus pacientes recibirla.

La Casa Consistorial construida en 1979, siendo alcalde Francisco Mezquita Ferreras, tras 46 años prestando servicio se ha quedado obsoleta y habrá que actuar para romper las barreras arquitectónicas que debido a que se sitúa en una segunda planta, a la que la única entrada es por escaleras, impide el acceso a las personas con minusvalías físicas.

El Ayuntamiento de Gallegos del Río y la Diputación de Zamora han firmado un convenio mediante el cual la Institución Provincial que preside Javier Faúndez Domínguez cofinanciará la adecuación de las antiguas escuelas de EGB (Educación General Básica) de una inversión económica de alrededor de 76.000 euros. Al tratarse de un inmueble de una sola planta de antemano ya no habrá barreras arquitectónicas.

La Corporación Municipal ya ha dado luz verde a la adhesión al convenio a tres bandas entre el Ayuntamiento, Diputación de Zamora y Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) para la construcción y puesta en marcha de una EDAR (Estación de Depuración de Aguas Residuales) en Gallegos, junto al río Aliste, cuyo coste ascenderá a un total de 123.489 euros de los cuales el consistorio aportara sólo el 20%. De esta manera se cumplirá con la legislación vigente en materia de vertidos a los cauces fluviales.

Desde el pasado día uno de agosto de 2025 el municipio ha pasado a formar parte oficialmente del Parque Micológico Montes del Noroeste de Zamora, creado el 28 de abril de 2022, que pasa a estar integrado por 22 municipios con 69 pueblos, la mayoría de ellos alistanos (12 ayuntamientos y 46 núcleos), con una superficie de 24.006,89 hectáreas de superficie, un paraíso de la biodiversidad donde se producen más de 800 variedades de setas y hongos silvestres.

Durante la campaña ahora iniciada y que finalizará el 31 de julio de 2026 los vecinos que obtengan su permiso podrán recoger setas en sus pueblos o en cualquiera de los otros agrupados. Los precios de los permisos tienen unos precios módicos que se sitúan en los 15 euros al año para los empadronados. Los vinculados abonan 25 por el recreativo y 50 por el comercial.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Zamora el acondicionamiento y mejora con una nueva capa de rodadura de aglomerado del camino rural asfaltado que siguiendo la Ribera de los Chirlos comunica los pueblos de Domez de Alba y Samir de los Caños. Simultáneamente se sigue trabajando en los trámites de las concentraciones parcelarias de Gallegos y Domez.

"Para la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Gallegos del Río nuestra principal prioridad y misión es trabajar todos unidos, ediles y vecinos, para mejorar la calidad de vida de nuestros siete pueblos, donde ya sea en verano o durante los 365 días del año quienes nos visiten serán bien recibidos porque somos un municipio acogedor donde su principal valor son nuestros vecinos y vecinas" señala el alcalde Pascual Blanco Martín.