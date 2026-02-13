La Diputación ya dispone de 3 millones para ejecutar los anillos de seguridad frente a incendios forestales

La Diputación de Zamora ya ha incorporado 3 millones de euros a los presupuestos provinciales para iniciar la ejecución de los anillos de seguridad para hacer frente a los incendios forestales en la provincia. La iniciativa, surgida tras los incendios estivales, afrontará en próximas fechas la firma de la encomienda de gestión con Somacyl como paso previo a dar comienzo a los primeros trabajos, previstos para el mes de abril.

Unos avances que detallaba el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, en el transcurso del Pleno celebrado hoy viernes tras la pregunta formulada por el Grupo Socialista relativa a los plazos para la incorporación de remanentes y el inicio de los trabajos de desbroce en los entornos urbanos.

La iniciativa, planteada tras los pasados incendios estivales, requería de una incorporación de remanentes que ya se han efectuado. En concreto y según detallaba Faúndez, ya existen 3 millones de euros consignados en el presupuesto provincial actualmente en vigor y "plenamente disponibles", lo que permitirá avanzar en la encomienda de gestión prevista para ejecutar los trabajos.

El siguiente paso que deberá afrontar la Diputación antes de iniciar los trabajos sobre el terreno será la firma de dicha encomienda de gestión con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (Somacyl). La fecha de la rúbrica se fijará en el encuentro que el próximo 23 de marzo mantendrán el presidente de la Diputación y el director general de Somacyl, José Manuel Jiménez Blázquez.

La previsión -tal y como avanzó Faúndez en su intervención- es que las cuadrillas puedan comenzar los trabajos a partir del mes de abril, coincidiendo con la disponibilidad del operativo del Plan Montel.

La Diputación ha establecido además tres zonas de riesgo diferenciadas según la época del año, lo que permitirá priorizar las actuaciones. La primera de ellas incluye a localidades de alto riesgo que figuran en el Anexo III del INFOCAL; la segunda a las cuentan con carga de vegetación alta y media no incluidas en el Anexo III del INFOCAL; y la tercera conformada por localidades de bajo riesgo de incendio.

Refuerzo de medios materiales

Durante su intervención, también informó de la licitación próxima para la compra de dos nuevos buldóceres desbrozadores, con una inversión cercana a los 700.000 euros, y la recepción, hoy mismo, de una máquina 4x4 desbrozadora, y otros medios de trabajo que reforzarán los medios propios de prevención y limpieza vegetal en la provincia.

El presidente subrayó que estas actuaciones responden al compromiso de la Diputación con la seguridad de los municipios rurales y la prevención activa frente a incendios forestales, apostando por una planificación técnica previa y una intervención coordinada con las administraciones implicadas.

Trabajos previos

Tras los incendios que volvieron a poner en jaque a la provincia de Zamora, la institución provincial ideó la propuesta para proteger a los núcleos urbanos de los incendios forestales con la visita a cada una de las localidades solicitantes, la definición de los anillos de seguridad en colaboración con los ayuntamientos y la coordinación con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León. Para ello, se ha procedido a la contratación de 11 técnicos especializados.

Como resultado, ya se han delimitado perímetros de limpieza de en torno a 100 metros alrededor de las poblaciones, considerados esenciales para mejorar la protección frente al fuego.