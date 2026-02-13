La villa de Alcañices abrirá hoy el Centro Comercial Turiel (Unide Supermercados), promovido por el empresario alistano Fernando Turiel Gallego, una iniciativa comercial y empresarial cuyo objetivo principal se centrará en prestar sus servicios a las familias y usuarios de toda la Raya de España y Portugal, muy en particular, por su cercanía, a los zamoranos y trasmontanos.

El Centro Comercial Turiel Unide Supermercado abre hoy sus puertas 365 días al año en Alcañices

El Centro Comercial Turiel (Unide Supermercados), con 600 metros cuadrados de superficie, está ubicado entre la calle Carretera Rabanales (travesía de la ZA-P-1407 de Alcañices a Benavente) y la Urbanización de Crispín, un lugar donde el aparcamiento nunca será un problema, cerca del barrio de Santa Teresa y a un paso de la travesía de la carretera Nacional 122.

Servicio de cercanía y una esmerada atención los 365 días del año con unos amplios y flexibles horarios. En invierno de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y de 15.30 a 20 horas. Los sábados de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Los domingos y festivos de 10 a 14 horas. En verano de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y de 16 a 20.30 horas. Los sábados de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas.

Un nuevo centro comercial, el de Nandy Turiel Gallego, con todo para el hogar, el campo y el negocio: alimentación, ferretería, maquinaria, piensos, floristería, jardinería, textil, calzado, caza y pesca: "nuestro objetivo ha sido reunir en un único lugar todo lo que nuestros vecinos, agricultores y profesionales de Alcañices, de Aliste, de Zamora y de Tras os Montes necesitan a diario, con un trato cercano y recomendaciones claras".

Amplia oferta: "Productos frescos para llevar, horno de pan, amplio surtido de nuestras marcas con la mejor relación cantidad precio, servicio a domicilio y atención personalizada".

Hoy en la jornada inaugural, bajo el lema "Ven a conocernos", los primeros 500 visitantes que hagan una compra mínima de 10 euros recibirán como regalo una bolsa, un paquete de galletas María y un brick de leche de la marca Unide. Además, por ser "+ Unide" (más cerca, más ahorro) regalarán un cupón 3 euros para su próxima contra.

Los Valores Centro Comercial Turiel son la Proximidad y Atención Personalizada (cercanía y confianza en cada compra para acertar y llevar lo que necesitas), Compromiso (soluciones rápidas y efectivas para tu día a día), Sencillez (recomendaciones claras y sin tecnicismos innecesarios), Calidad (trabajamos solo con marcas y productos de confianza), Innovación (nos adaptamos a las nuevas necesidades y tecnologías), Sostenibilidad (promovemos un consumo responsable de los recursos y respetuoso con el entorno, apostando por proveedores cercanos), Compromiso (apoyo a eventos y asociaciones locales en la Raya de España y Portugal) y Servicio Técnico (taller propio, entrega local y asesoría en tienda).

La floristería y el invernadero de Agrocentro Turiel se han convertido por méritos propios en un paraíso verde en el que podemos encontrar todo tipo de productos para el jardín y el huerto, además del mejor asesoramiento de profesionales sobre plantaciones, buenas prácticas y cuidados

En materia agroforestal Turiel es distribuidor oficial de la marca Sthil con la mejor maquinaria para la huerta y el jardín, motosierras, desbrozadoras, cortacesped, sopladoras y motocultores. En ferretería allí podrá encontrar el usuario cualquier elemento necesario para sus quehaceres: soluciones profesionales al momento con instalación, reparación y asesoría especializada. n