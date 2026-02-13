El Centro Comercial Turiel Unide Supermercado abre hoy sus puertas 365 días al año en Alcañices
Un área de 600 metros cuadrados con nueve trabajadores, soluciones profesionales y un trato sencillo y cercano
La villa de Alcañices abrirá hoy el Centro Comercial Turiel (Unide Supermercados), promovido por el empresario alistano Fernando Turiel Gallego, una iniciativa comercial y empresarial cuyo objetivo principal se centrará en prestar sus servicios a las familias y usuarios de toda la Raya de España y Portugal, muy en particular, por su cercanía, a los zamoranos y trasmontanos.
El Centro Comercial Turiel (Unide Supermercados), con 600 metros cuadrados de superficie, está ubicado entre la calle Carretera Rabanales (travesía de la ZA-P-1407 de Alcañices a Benavente) y la Urbanización de Crispín, un lugar donde el aparcamiento nunca será un problema, cerca del barrio de Santa Teresa y a un paso de la travesía de la carretera Nacional 122.
Servicio de cercanía y una esmerada atención los 365 días del año con unos amplios y flexibles horarios. En invierno de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y de 15.30 a 20 horas. Los sábados de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Los domingos y festivos de 10 a 14 horas. En verano de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas y de 16 a 20.30 horas. Los sábados de 9.30 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas.
Un nuevo centro comercial, el de Nandy Turiel Gallego, con todo para el hogar, el campo y el negocio: alimentación, ferretería, maquinaria, piensos, floristería, jardinería, textil, calzado, caza y pesca: "nuestro objetivo ha sido reunir en un único lugar todo lo que nuestros vecinos, agricultores y profesionales de Alcañices, de Aliste, de Zamora y de Tras os Montes necesitan a diario, con un trato cercano y recomendaciones claras".
Amplia oferta: "Productos frescos para llevar, horno de pan, amplio surtido de nuestras marcas con la mejor relación cantidad precio, servicio a domicilio y atención personalizada".
Hoy en la jornada inaugural, bajo el lema "Ven a conocernos", los primeros 500 visitantes que hagan una compra mínima de 10 euros recibirán como regalo una bolsa, un paquete de galletas María y un brick de leche de la marca Unide. Además, por ser "+ Unide" (más cerca, más ahorro) regalarán un cupón 3 euros para su próxima contra.
Los Valores Centro Comercial Turiel son la Proximidad y Atención Personalizada (cercanía y confianza en cada compra para acertar y llevar lo que necesitas), Compromiso (soluciones rápidas y efectivas para tu día a día), Sencillez (recomendaciones claras y sin tecnicismos innecesarios), Calidad (trabajamos solo con marcas y productos de confianza), Innovación (nos adaptamos a las nuevas necesidades y tecnologías), Sostenibilidad (promovemos un consumo responsable de los recursos y respetuoso con el entorno, apostando por proveedores cercanos), Compromiso (apoyo a eventos y asociaciones locales en la Raya de España y Portugal) y Servicio Técnico (taller propio, entrega local y asesoría en tienda).
La floristería y el invernadero de Agrocentro Turiel se han convertido por méritos propios en un paraíso verde en el que podemos encontrar todo tipo de productos para el jardín y el huerto, además del mejor asesoramiento de profesionales sobre plantaciones, buenas prácticas y cuidados
En materia agroforestal Turiel es distribuidor oficial de la marca Sthil con la mejor maquinaria para la huerta y el jardín, motosierras, desbrozadoras, cortacesped, sopladoras y motocultores. En ferretería allí podrá encontrar el usuario cualquier elemento necesario para sus quehaceres: soluciones profesionales al momento con instalación, reparación y asesoría especializada. n
