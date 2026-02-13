Los Cencerros de Villanueva toman la calle
Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, los actos arrancarán mañana sábado a las 17:30 horas con el desfile de todas las edades y trajes
El vecindario de Villanueva de Valrojo se prepara para los días grandes de su Carnaval que se encuentran este sábado, en el pajar, para el primer gran desfile de Cencerros, a partir de las 17:30 de la tarde, para salir los carnavales de todas las edades y trajes por las calles desde las 18:00 horas.
Los Carnavales de Cencerros de Villanueva están declarados Fiesta de Interés Turístico Regional, por ser una de las tradiciones de antruejos más antigua de la Carballeda, conservada en el tiempo y en su representación desde tiempos inmemoriales. La charanga “Denivelaos” pondrá el compás por Villanueva. El disfraz será imprescindible para acudir a la verbena con la orquesta “Gaudí” y participar en el concurso.
El recorrido de Carnavales de Cencerro se repetirá el domingo, desde las 12:00 estrechando la línea entre trasnochar y madrugar para salir de Carnavales en pasacalles con Ronduero. Acto central de este Domingo Gordo es la representación de los números cómicos por las calles de Villanueva, a partir de las 17:00 para concentrarse en la plaza de la iglesia. El grupo sanabrés “Atrapallada” desgranará su repertorio de música tradicional. La orquesta “Expresión” cerrará la noche a partir de las 21:30 hasta fin de fiesta.
El pasacalles infantil desfilará el lunes con el grupo tradicional “Los Tomillicos” a las 16:30, para culminar con una merienda para el público menudo y una actuación de payasos.
El demonio y sus secuaces cerrarán el Martes de Carnaval con su presencia en el baile del salón, con salida inesperada a partir de las 21:30 en el trascurso de la verbena de “Media Luna”. A lo largo de la tarde habrá concentración de Carnavales y música con Aurora Boreal, desde las cinco de la tarde, seguida de la merienda para todo el pueblo, con la Junta Administrativa de Villanueva, para entretener la espera. Organizan y colaboran la Asociación Cultural Los Antruejos, la Junta Administrativa de Villanueva de Valrojo y el coto de Caza de Villardeciervos y Villanueva.
