Barjacoba se queda incomunicado: sin acceso por carretera ni conexión telefónica
Los trabajadores de Emergencias de Telefónica han tenido que acceder asistidos por un helicóptero de la Guardia Civil para poder restablecer el suministro
Oliva Conde
Los vecinos de Barjacoba han vivido momentos de tensión a causa del temporal, que los dejaba incomunicados hasta las 14.00 horas de ayer, jueves 12 de febrero, cuando recuperaron el suministro. La localidad, perteneciente al municipio sanabrés de Pías, recuperaba la conexión tras horas convulsas debido a los daños ocasionados por el temporal. Los accesos por carretera están cortados y la Guardia Civil ha tenido que asistir al equipo de Emergencias de Telefónica para que pudiera restablecer el suministro telefónico, que también se cayó debido al temporal.
Barjacoba ha sido uno de los puntos más afectados por el último temporal de nieve en la provincia, que ha sacudido fuerte a Sanabria. No solo se cortaron las comunicaciones, sino que la Guardia Civil ha tenido que disponer de un helicóptero para poder acceder a la localidad, cuyas carreteras se encuentran todavía en pésimo estado. Tras varios días intentando acceder por carretera, el equipo de Emergencias de Telefónica solicitó a la Subdelegación del Gobierno un helicóptero para poder acceder a la Estación Base. Finalmente, volaron desde Puebla de Sanabria y consiguieron restablecer el suministro.
Este es uno de los desafíos a los que día a día se enfrentan las zonas rurales, en las que temporales como el que se está viviendo afectan de una forma muy característica: cortes de acceso a servicios básicos, telefonía o carreteras, entre otros. Los equipos de Emergencias de Telefónica realizan en estos días trabajos extremos para restablecer la normalidad en las zonas más afectadas.
No es la primera vez que sufren cortes de este tipo. El pasado mes de diciembre, los vecinos de Barjacoba y sus allegados reclamaban cortes eléctricos continuos que dejaban a personas dependientes sin acceso a servicios básicos.
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- Los 'caballeros' zamoranos de la miel de brezo conquistan París
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora
- Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
- Los propietarios del Castillo de Fermoselle denuncian que no se cumplen los fines con los que se cedió
- Diez centímetros de nieve en 24 horas: Sanabria activa la alerta por nevadas