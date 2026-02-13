Barjacoba se queda incomunicado: sin acceso por carretera ni conexión telefónica

Los vecinos de Barjacoba han vivido momentos de tensión a causa del temporal, que los dejaba incomunicados hasta las 14.00 horas de ayer, jueves 12 de febrero, cuando recuperaron el suministro. La localidad, perteneciente al municipio sanabrés de Pías, recuperaba la conexión tras horas convulsas debido a los daños ocasionados por el temporal. Los accesos por carretera están cortados y la Guardia Civil ha tenido que asistir al equipo de Emergencias de Telefónica para que pudiera restablecer el suministro telefónico, que también se cayó debido al temporal.

El helicóptero de la Guardia Civil asistiendo al equipo técnico / Cedida

Barjacoba ha sido uno de los puntos más afectados por el último temporal de nieve en la provincia, que ha sacudido fuerte a Sanabria. No solo se cortaron las comunicaciones, sino que la Guardia Civil ha tenido que disponer de un helicóptero para poder acceder a la localidad, cuyas carreteras se encuentran todavía en pésimo estado. Tras varios días intentando acceder por carretera, el equipo de Emergencias de Telefónica solicitó a la Subdelegación del Gobierno un helicóptero para poder acceder a la Estación Base. Finalmente, volaron desde Puebla de Sanabria y consiguieron restablecer el suministro.

Imágenes del acceso a Barjacoba en las últimas horas / Cedida

Este es uno de los desafíos a los que día a día se enfrentan las zonas rurales, en las que temporales como el que se está viviendo afectan de una forma muy característica: cortes de acceso a servicios básicos, telefonía o carreteras, entre otros. Los equipos de Emergencias de Telefónica realizan en estos días trabajos extremos para restablecer la normalidad en las zonas más afectadas.

El helicóptero de la Guardia Civil asiste al equipo de soporte / Cedida

No es la primera vez que sufren cortes de este tipo. El pasado mes de diciembre, los vecinos de Barjacoba y sus allegados reclamaban cortes eléctricos continuos que dejaban a personas dependientes sin acceso a servicios básicos.