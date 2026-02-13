Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122
La Diputación corta la vía en ambos sentidos tras el aviso de la Guardia Civil sobre la acumulación de agua en la calzada
T. S.
Si vas a circular por la carretera ZA-P-2102 debes saber que la Guardia Civil de Zamora ha cortado esta madrugada la vía en el tramo comprendido entre Granja Florencia y su enlace con la N-122 ante la presencia de una extensa balsa de agua sobre la calzada a consecuencia de la subida del nivel del río Duero, que mantiene varios puntos del entorno en vigilancia.
La carretera ha quedado cerrada al tráfico en ambos sentidos y el corte se encuentra debidamente señalizado para los conductores. Desde la Diputación Provincial de Zamora piden la máxima precaución y recomiendan evitar la zona utilizando rutas alternativas mientras se evalúa la evolución del caudal.
Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las señales y no intentar atravesar tramos inundados, ya que el agua puede ocultar daños en la calzada o provocar pérdidas de control del vehículo.
