Alistanos y trasmontanos hacen cola en la apertura del nuevo centro comercial de Alcañices

El Centro Comercial Turiel (Unide Supermercados) promovido por el empresario alistano Fernando Turiel Gallego, ha abierto hoy viernes sus puertas en la Villa de Alcañices con un éxito rotundo de participación de vecinos de los pueblos y freguesías de “La Raya” de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras so Montes y Alto Douro).

Alistanos y trasmontanos se dieron cita desde primeras horas de la mañana para acompañar en su nueva aventura empresarial y comercial a un emprendedor alistano de pura cepa, Nandy Turiel Gallego, alcañizano con orígenes en Fornillos, Flores y Valer, aprovechando para hacer sus compras, conocer el centro comercial y desearle suerte al empresario.

Unanimidad entre los primeros usuarios: "Nandy es una gran persona y un gran empresario al que todos conocemos y le deseamos mucha suerte, porque se lo merece. Cada familia que abre un negocio en un pueblo de Aliste, una tienda, un bar, un restaurante, se merece un monumento porque no solo nos presta un servicio muy necesario, dan vida al medio rural y contribuyen en la medida de sus posibilidades a frenar la despoblación rural. Ellos ponen su granito de arena y los alistanos y trasmontanos debemos contribuir apoyando y comprando en el negocio local y de cercanía".

Un espacio único donde particulares y profesionales encontrarán lo que necesitan cada día, con asesoría honesta y marcas de confianza: más de 5.000 referencias en stock, marcas líderes en cada categoría, un equipo especializado y recogida en tienda. Una apuesta que echa andar con una superficie de 600 metros cuadrados y 9 trabajadores.

Alcañices va renaciendo y reafirmándose como la capital comercial de “La Raya” con nuevos negocios intentando nivelar la balanza, ya que también los hay que van cerrando las puertas cuando quienes los regentan llegan a la edad de jubilación y no hay recambio generacional.