Los Sabores Mirandeses llaman a sentarse a la mesa juntos a zamoranos y trasmontanos

La ciudad de Miranda do Douro se convertirá a lo largo del fin de semana -días 13, 14 y 15 de febrero- en la capital cultural, gastronómica y turística de la Raya de España y Portugal con la celebración del XXVII Festival de Gastronomía y Artesanato "Sabores Mirandeses" promovido por la Cámara Municipal del Concelho que preside Helena Barril.

Manjares agroganaderos en una tierra propia de "puras sangre" de raza autóctona como el vacuno Mirandés y el ovino de Churra Gallega Mirandesa que dan unos productos cárnicos de altísima calidad que, junto con las viandas del cerdo, cautivan hasta los paladares más exigentes con su terneza, colores, olores y sabores para disfrutar sin límites con los cinco sentidos.

Es el Planalto Mirandés cuna y fuente de ancestrales danzas guerreras y allí estarán para mostrar sus rituales los Pauliteiros de Miranda de las Escuelas, Frauga, Fonte Aldeia, Malhadas, Sao Martinho de Angueira, Mirandanças, ARJM y Palaçoulo.

No faltarán y llegan dispuestos a ser los grandes protagonistas de tarde y noche los conciertos de Zíngarus, ATOA y "Claudia Martins e os Minhotos Marotos".

Programa Oficial

La Feria "Sabores Mirandeses" abrirá sus puertas todos los días desde las 11.30 horas hasta la una de la madrugada horario de España: una hora menos en Portugal.

Comenzará en la Biblioteca Municipal con la presentación del libro "Economía Creativa y Territorios Inteligentes" cuyos autores son Antonio Cánovas y Mercés Corvás. Para las 19.00 horas se ha programado la inauguración oficial donde los asistentes podrán disfrutar del primer concierto del festival a cargo de la Banda Filarmónica Mirandesa. Solo media hora después, primera cita con las danzas de palos a cargo de los Pauliteiros de la Agrupación de Escuelas de Miranda. A las 21.15 horas actuarán los miembros de la Tuna de la Universidad Senior. A las 22.00 horas exhibición a cargo del grupo Pauliteiros de Miranda de Frauga. El grupo Zingarus y un DJ animaran la velada nocturna de las 23.30 horas a la una de la madrugada.

Sábado, 14 de febrero, madrugador, pues los amantes de la caza mayor podrán participar y disfrutar de una montería al jabalí en Palaçoulo a las 9.00 horas. A las 12.00 actuación de los Pauliteiros de Miranda de Fonte Aldeia. Para las 13.00 horas está programada la demostración gastronómica "A tabafeia: Sabor tradicional da Terra de Miranda" a cargo del prestigioso chef Marco Gomes. A las 15.30 horas actuación del grupo Pauliteiras de Miranda de la aldea de Malhadas. Sombremesa de 16.00 a 18.00 horas con la emisión especial en directo en Radio Brigantia.

La Biblioteca Municipal acogerá a las 16.30 horas la presentación de la obra "Fomos Mais do que um Erro" de Raul MinhAlma. Acto seguido en ese mismo lugar presentación de "Tintín en Mirandés" por "Los Xarutos del Farao". Los Pauliteiros de Miranda de Sao Martinho de Angueira mostrarán su arte con los palos a las 19.00 horas y a las 21.30 el actuará el grupo "Yerbatos" de Bimenes (Asturias). Para cerrar la jornada, a las 23.30 concierto de "Atoa". De 12.00 a 15.00 horas en la Biblioteca Municipal cita con María Machado, coleccionadora de historias.

Jornada final la del domingo, 15 de febrero, con una nueva montería al jabalí en Aldeia Nova a las 9.00 horas. El grupo Pauliteiros de Mirada "Mirandanças" actuará a las 12.30 horas. La nota española llega a las 15.00 horas con el grupo de danza y percusión "Juan I de Castilla" de Tordesillas (Valladolid). Los Pauliteiros de Miranda de Palaçoulo actuarán a las 16.00 horas. Media hora después demostración gastronómica "Caldo de Cascas & Aroma Intenso da Terra de Miranda" con el chef Joao França del Restaurante Balbina. A las 18.00 horas exhibición del grupo de Pauliteiros de Miranda "ARJM".

Fin de Sabores Mirandeses a las 19.00 horas con el concierto de Claudia Martins y Minhotos Marotos. Es Claudia Martins una de las caras más queridas y conocidas de Portugal con cientos de conciertos y miles de seguidores, y una de las mayores exponentes de la cultura popular y de los concursos de canto tradicional. Junto con sus Minhotos Marotos garantiza momentos de alegría y buen humor a todos los asistentes a sus conciertos. 90 minutos de pura diversión.

Sabores Mirandeses abre las puertas de Miranda do Douro de par en par a los zamoranos.