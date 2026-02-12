"Sabores Mirandeses busca poner en valor los productos de calidad de nuestra tierra"

¿Qué novedades presenta la edición de este año y cuál es el número estimado de expositores?

La vigésimo séptima edición del Festival de Sabores Mirandeses, que se celebra los días 13, 14 y 15 de febrero, se ha ido consolidando año tras año como un evento de gran éxito. Este crecimiento se refleja no solo en el elevado número de visitantes, sino también en la fuerte demanda por parte de los expositores. Para esta edición están inscritos cerca de 75 expositores provenientes de toda Portugal, así como de países vecinos como España. En total, el certamen contará con aproximadamente 90 stands, ofreciendo una diversidad de productos que enriquece significativamente la experiencia del público.

Unas actividades para todos los gustos y edades.

Uno de los principales puntos de inflexión del festival fue la apertura de las inscripciones a expositores de todo el país, un cambio que diversificó aún más la oferta y elevó el nivel del evento. Ante esta gran acogida, ha sido necesario reforzar también la programación cultural. Una de las grandes novedades de esta edición es la animación del domingo por la tarde, con la actuación de Claudia Martins e os Minhotos Marotos, acompañados por un grupo de pauliteiros del municipio.

Este evento busca apoyar y reforzar la competitividad de los productos tradicionales y locales. Tras 26 ediciones, ¿qué impacto tiene este evento en el sector y en el municipio?

Sabores Mirandeses es un evento de alto impacto cuyo objetivo principal es promover y poner en valor los productos que distinguen a Miranda do Douro. El fumeiro (embutidos), gran protagonista de la feria, es un excelente ejemplo: se trata de un embutido curado en agua y no en adobo de vino y ajos, como ocurre en otros municipios del Nordeste Trasmontano. Esta especificidad le confiere un carácter único y atrae a un público fiel. Año tras año, registramos una elevada demanda de nuestros productos, lo que se refleja tanto en el número de visitantes como en los ingresos de los expositores. Paralelamente, la tasa de ocupación del alojamiento local alcanza frecuentemente el lleno total durante el evento. Es importante señalar que el festival no se limita al fumeiro. Ofrecemos licores, miel, frutos secos, vinos y artesanía. Además, estratégicamente no hay restaurantes dentro de la carpa, para fomentar que los visitantes disfruten de la excelente oferta gastronómica de los establecimientos de la ciudad. Por último, las monterías de jabalí (14 y 15 de febrero) son otro gran atractivo, cuyas inscripciones se agotaron rápidamente.

Este festival es una apuesta del municipio para atraer visitantes. En este ámbito, ¿qué balance hace de 2025 en el sector turístico?

El balance es claramente positivo. La elección de esta fecha es estratégica: coincide con el periodo de mayor producción de embutidos (tras las matanzas de diciembre y enero, con el frío ideal para la cura) y ayuda a dinamizar el mes de febrero, que tradicionalmente es temporada baja. El municipio apuesta fuertemente por la divulgación nacional e internacional, con especial enfoque en el mercado español. La promoción en radios y periódicos como LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de la vecina España es fundamental, ya que los turistas españoles representan una parte muy significativa de nuestros visitantes.

¿Cómo se encuentra el sector primario en el municipio, especialmente la ganadería?

Sigue siendo fundamental. Somos conscientes del envejecimiento de la población rural, pero reconocemos la altísima calidad de nuestra cabaña ganadera. Nuestra prioridad es atraer y fijar a jóvenes que apuesten por la agricultura y la ganadería como proyecto de vida. Apoyamos a los productores mediante concursos pecuarios de razas autóctonas (Bovinos de Raza Mirandesa, Raza Asinina de Miranda y Raza Churra Galega Mirandesa). También estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para encontrar mecanismos de compensación ante dificultades como los ataques del lobo, asegurando que el sector sea atractivo para las nuevas generaciones.

¿Qué propuestas o consejos daría a quien nunca ha estado en Miranda do Douro o hace mucho que no la visita?

Quien no nos conoce se está perdiendo un territorio único en cultura e identidad. Desde nuestra lengua mirandesa, que nos hace únicos, hasta los pauliteiros, el Menino Jesus da Cartolinha, la Capa de Honras o nuestra rica gastronomía. El Festival de Sabores Mirandeses es el punto de partida ideal. Además de la feria, aconsejo pasear por las calles históricas, visitar el Castillo y la Catedral, y explorar los paisajes del Parque Natural del Duero Internacional. Una visita aquí no se hace solo con los ojos o el paladar, se hace con todos los sentidos.

Siendo Zamora y Miranda do Douro territorios hermanos, ¿qué mensaje enviaría a los lectores zamoranos para que crucen la frontera este fin de semana?

A nuestros vecinos de Zamora les digo que el XXVII Festival de Sabores Mirandeses es, sobre todo, una celebración de nuestra identidad común. La frontera para nosotros no es una separación, sino un punto de encuentro. Queremos que se sientan en casa, que vengan a disfrutar de una calidad gastronómica inigualable y de una cultura que, aunque tiene su propia lengua y ritos, les resultará profundamente familiar y acogedora.

Los turistas españoles representan una parte fundamental de sus visitantes. ¿Cómo se prepara Miranda para recibirlos en este evento?

Para nosotros es una prioridad estratégica. Hemos reforzado la oferta cultural y de ocio para asegurar que quien nos visite desde el otro lado del Duero encuentre un ambiente vibrante, con actividades que van desde el folclore de los "pauliteiros" hasta conciertos y animación nocturna con DJ. Además, la hostelería local se vuelca para ofrecer lo mejor de nuestra cocina.

Para un vecino de Zamora que decida visitarlos, ¿qué plan le propone para que su estancia sea completa?

El Festival de Sabores es el punto de partida ideal, pero Miranda ofrece mucho más. Les aconsejo perderse por las calles de nuestro casco histórico, visitar la Catedral y el Castillo, y por supuesto, dejarse maravillar por los paisajes del Parque Natural del Duero Internacional. Es una visita para disfrutar con todos los sentidos: el paladar con nuestra gastronomía, el oído con nuestra lengua mirandesa y la vista con nuestro patrimonio.