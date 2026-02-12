Nuevos desprendimientos en la ronda de Fermoselle: Cae una enorme una roca bajo el mirador del Castillo

En los últimos dìas Fermoselle no gana para sustos. A los derrumbes en inmuebles y construcciones producidos por las sucesivas borrascas acompañadas de abundantes precipitaciones, esta noche del miércoles al jueves se ocurría un nuevo desprendimiento en la circunvalación.

Concretamente en el talud bajo el mirador del Castillo, en el paraje conocido como las "Cachas del Culo". Una mastodóntica piedra se ha movido produciendo un corrimiento de tierras que ha invadido uno de los carriles de la carretera autonómica CL-527. Este nuevo episodio, que sucede a otro de menor envergadura ocurrido el pasado fin de semana por la misma zona, ya ha sido comunicado por el Ayuntamiento de Fermoselle a la Unidad de Carreteras de la Junta de Castilla y León, administración titular de la vía que discurre desde Zamora hasta la frontera con Portugal.

Los operarios de la Junta han señalizado a la zona y se procederá, a la mayor brevedad posible, a la retirada de la tierra y piedra, además de comunicar a los propietarios la situación de cara a buscar una solución que deberá pasar por consolidar y asegurar el talud para evitar nuevos derrumbes.

Nuevo derrumbe en la ronda de Fermoselle / A. F.

Desde el equipo de gobierno municipal no se oculta preocupación por la cantidad de construcciones, paredes, tejados, muros o inmuebles abandonados que se están viendo afectados por las intensas lluvias. Pero el caso del talud bajo el mirador del Castillo ha levantado la alarma ante el riesgo de que desencadene nuevos episodios. "Será necesario hacer una consolidación y tomar medidas estructurales" apunta el concejal de Urbanismo, Roberto Ramos, tras descubrise esta mañana la gran roca desprendida.

Como ha informado en su edición de hoy LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA, Fermoselle sufre especialmente las caída de muros y paredones derruidos, caminos y aleros con desprendimientos de piedras, tejados hundidos, taludes y fachadas que se vienen abajo, además de derrumbes en bodegas.

El tren de borrascas que afecta a la Península Ibérica está dejando un rastro evidente en pueblos como Fermoselle –singular por levantarse sobre un espectacular berrocal granítico–, donde los operarios municipales se están empleando a fondo para acordonar zonas y velar por la seguridad de los viandantes.

Esta situación ha llevado al Ayuntamiento a requerir al área de Urbanismo de la Diputación de Zamora para que los técnicos realicen unas "visita urgente" con el objetivo proceder al estudio de los derrumbes parciales y preventivos de los elementos que puedan poner en peligro otros inmuebles o a los viandantes como consecuencia de los desprendimientos.

Los 238 litros de agua por metro cuadrado que han descargado este año en la villa de los Arribes –148 en enero y 90 a lo largo de este mes de febrero– están pasando factura en un pueblo con una orografía tan singular como propicia para las filtraciones de agua que favorecen los derrumbes. Si a eso se suma el gran número de inmuebles vacíos y abandonados —algo habitual y un gran problema para los pueblos–, el resultado es un escenario más que preocupante para el Ayuntamiento, sin medios para valorar y hacer frente a la sucesión de episodios.