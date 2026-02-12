Una nueva torre de telecomunicaciones dará cobertura a dos pueblos de Aliste

El Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza (Bercianos de Aliste, Palazuelo de las Cuevas y Campogrande), contará este año con un presupuesto de 467.188 euros. Así lo aprobó la Corporación Municipal en el transcurso del último pleno ordinario a propuesta del alcalde José Fernández Pérez.

Las arcas municipales recibirán la mayor inyección económica de las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como la Junta, el Estado y la Diputación Provincial con 218.400 euros. En segundo lugar, se sitúan las tasas y otros ingresos con 94.239 euros. Los impuestos directos generarán 86.235,70 euros, más otros 1.300 de los indirectos. Las transferencias de capital ascenderán a 43.003 euros y los ingresos patrimoniales a 24.008 euros.

Los bienes corrientes y servicios liderarán los gastos con 164.120 euros. Las inversiones reales ascienden a 100.903 euros y las transferencias corrientes a 33.702 euros. El municipio recibe la prestación de la recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste. Se han reservado 5.000 euros para los fondos de contingencia.

Le siguen en importancia los gastos de personal con 161.560 euros. La plantilla está compuesta por cinco personas. San Vicente de la Cabeza mantiene una agrupación de municipios para el mantenimiento de la secretaría e intervención con Rabanales y Ferreras de Abajo. Como personal laboral se cuenta con un alguacil (operario de servicios municipales), un auxiliar administrativo a tiempo parcial y dos cocineras también a tiempo parcial para el comedor social de la tercera edad ubicado en San Vicente de la Cabeza.

El Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza se ha marcado como una de las prioridades para esta legislatura el poder erradicar las graves deficiencias que sufren dos de sus pueblos (Palazuelo de las Cuevas y San Vicente) en materia de telecomunicaciones. Bercianos ya cuenta con un repetidor y Campogrande no tiene problemas de cobertura al situarse en zona alta.

Marcado en rojo, el lugar donde se instalará la torre de comunicaciones.

En estos momentos se tramita la solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de una torre de telecomunicaciones por parte de la empresa American Tower España, que iría en la parcela 991, del Polígono 40, en el paraje comunal del "Corono" de Palazuelo de las Cuevas uno de los puntos más elevados del municipio. El instrumento o expediente sometido ahora a información pública es la instalación de una torre de telecomunicaciones en la que posteriormente terceros operadores de telefonía móvil instalen sus equipos y antenas. El presupuesto asciende a 12.418 euros. Instalación de equipos aparte.

Población

El municipio integra actualmente una población real de 308 habitantes perdiendo en el último año 15 empadronados. De los cuatro pueblos solo Bercianos supera el centenar: 103. En segundo lugar, se sitúa San Vicente con 93, seguido de Palazuelo de las Cuevas con 91 y Campogrande con 19. La época de mayor esplendor poblacional se remonta al año 1960 en que se alcanzaron los 1.279 residentes: 971 más que en la actualidad. Llama poderosamente la atención que de los años nacidos 88 personas mayores de 18 años residen en el extranjero. Los registros de la natalidad delatan que entre sus hijos hay ya más viviendo fuera que residiendo en los pueblos. La población inmigrante se reduce a 8 ciudadanos procedentes de Francia, Alemania, Colombia y Venezuela.

La media de edad entre los habitantes del municipio de San Vicente de la Cabeza se sitúa ya en los 61,35 años. De hecho, entre sus vecinos el sector de población más numerosos es el de la tercera edad pues hay 162 mayores de 65 años y entre ellos 75 octogenarios y nonagenarios. En el polo opuesto encontramos solo 10 niños y de ellos la mitad menores de cinco años. En el primer cuarto del siglo XXI en diez años no se produjo ningún nacimiento, siendo los más trágicos los años 2003, 2004 y 2014 con quince fallecimientos en cada año.

Ordenanza

El Pleno dio luz verde a la aprobación de la nueva ordenanza reguladora de limpieza de terrenos y solares en suelo, urbano, urbanizable y rústico para regular las actividades y comportamientos de los administrados, relativas al necesario cuidado medioambiental y sanitario de los terrenos sitos en el término, al objeto de conseguir un adecuado estado de limpieza y conservación de fincas.

Las obligaciones de limpieza y ornato recaerán en la persona física o jurídica, pública o privada, que ostente la condición de propietaria o en su defecto sus causahabientes. Salvo prueba en contrario se considerará propietario a quien con este carácter conste en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad o en su defecto a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales o finalmente a quien los sea publica y notoriamente.

Con arreglo al Plan de Prevención de Incendios, los propietarios deberán mantener las parcelas, solares y terrenos vacantes de edificación del término municipal limpios y desbrozados, con la periodicidad que fuere necesaria, en orden a evitar la aparición y reaparición de maleza y broza, de modo que con ello se reduzca el riesgo de ignición o propagación de fuegos, con eliminación de capa vegetal y de aquellos materiales inflamables o susceptibles de provocar incendios, debiendo además velar por la recogida y eliminación dichos restos y materiales.

Del mismo modo, cuando se hayan acumulado residuos, deberán proceder a la desinfección o limpieza de terrenos para evitar la aparición de focos epidémicos, infecciosos o insalubres. Obligación que se entiende exigible de forma permanente tanto en suelos urbanos como rústicos, debiendo procederse a su desbroce siempre con anterioridad al día uno de junio de cada año.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar ordenes de ejecución que obligarán a los propietarios de los terrenos a realizar las obras necesarias para conservar o reponer las condiciones derivadas de los deberes de usos y conservación establecidos. El incumplimiento de una orden de ejecución faculta al Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria.

El importe a facturar por la ejecución subsidiaria, en el supuesto de que esta sea realizada directamente por el propio Ayuntamiento con sus medios, será el siguiente: primeros 300 metros cuadrados de cada terreno, solar o parcela a un euro por metro cuadrado. A partir de los 301 metros a 70 céntimos por metro cuadrado.