La Fiscalía de Zamora aprecia presunta malversación y tráfico de influencias del alcalde del PP de Pereruela y un concejal de Vox

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora ha acordado remitir al Juzgado la denuncia presentada contra el alcalde del Partido Popular en Pereruela de Sayago, David Lagarejos Alonso, y el concejal de Vox, Domingo Ramos García por presunta malversación al pagar con fondos municipales la gasolina de vehículos privados.

Así lo confirma el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pereruela informando de que se han trasladado al Juzgado competente las diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia presentada por los concejales socialistas, con el fin de que se incoe el procedimiento penal que corresponda.

Según el PSOE de Pereruela de Sayago la denuncia se centra en varias actuaciones "que supusieron el cargo de gastos de combustible de vehículos particulares a la cuenta del Ayuntamiento". En concreto, se aportaron facturas de agosto y septiembre de 2024 "por el repostaje de la furgoneta particular del concejal Domingo Ramos, cargando los gastos a la cuenta municipal".

Confirma el Grup Socialista que el alcalde del Partido Popular, David Lagarejos, "reconoció y manifestó haber autorizado estos cargos a pesar de que el Ayuntamiento dispone de vehículos oficiales y existe un régimen de dietas para gastos de desplazamiento".

Además, el alcalde popular también reconoció que "su padre había suministrado gasoil a su vehículo particular con cargo al Ayuntamiento, según consta en una factura de agosto de 2024".

Guardia Civil

La Fiscalía, tras la investigación de la Guardia Civil, afirma que se desprenden" indicios de la posible comisión de un delito de malversación al constar que el Ayuntamiento de Pereruela abonó repostajes de combustible de vehículos ajenos al consistorio sin que se justificara el gasto con cargo al erario público". Asimismo, se aprecian indicios de tráfico de influencias al constar que el alcalde "conocía y consentía los cargos en la gasolinera que realizaba el concejal".

Los concejales socialistas señalan que desde hace meses vienen advirtiendo de "falta de información, opacidad en la tramitación de expedientes y actuaciones municipales que podrían no ajustarse a los procedimientos legalmente establecidos", lo que llevó al Grupo Socialista a trasladar los hechos a la Fiscalía en defensa del interés general.

“Nuestra obligación como representantes públicos es velar por la legalidad y por el buen uso de los recursos municipales. Si hay dudas razonables, deben investigarse”, subrayan los ediles del PSOE.

El Grupo Socialista reafirma su compromiso "con la transparencia, el control democrático y el respeto a la ley", y recuerda que los vecinos y vecinas de Pereruela "merecen un Ayuntamiento que gestione con responsabilidad y sin ocultar informaciones".

Asimismo, el PSOE exige al equipo de gobierno municipal la "máxima colaboración" con la Fiscalía y reclama que se facilite toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos cuanto antes.

El PSOE de Pereruela continuará trabajando para que el municipio "recupere la confianza en sus instituciones y para garantizar que la legalidad y el interés público prevalezcan siempre por encima de cualquier otra consideración".