Fermoselle pide a la Diputación de Zamora un informe urgente sobre los daños ocasionados por la lluvia

Muros y paredones derruidos, caminos y aleros con desprendimientos de piedras, tejados hundidos, taludes y fachadas que se vienen abajo, derrumbes en bodegas.

El tren de borrascas que afecta a la Península Ibérica está dejando un rastro evidente en pueblos como Fermoselle –singular por levantarse sobre un espectacular berrocal granítico–, donde los operarios municipales se están empleando a fondo para acordonar zonas y velar por la seguridad de los viandantes. Se trata de evitar el paso de vehículos y peatones, puesto que en algunos de estos deslizamientos la piedra y tierra han caído a la vía pública o a carreteras, como en el caso de la ronda.

Los 238 litros de agua por metro cuadrado que han descargado este año en la villa de los Arribes –148 en enero y 90 a lo largo de este mes de febrero– están pasando factura en un pueblo con una orografía tan singular como propicia para las filtraciones de agua que favorecen los derrumbes. Si a eso se suma el gran número de inmuebles vacíos y abandonados —algo habitual y un gran problema para los pueblos–, el resultado es un escenario más que preocupante para el Ayuntamiento, sin medios para valorar y hacer frente a la sucesión de episodios.

Fermoselle pide a Diputación un informe urgente de daños generados por la lluvia / A. F.

Es la razón de que los responsables municipales hayan requerido al área de Urbanismo de la Diputación de Zamora para que los técnicos realicen unas "visita urgente" a Fermoselle donde, además de viviendas se han visto afectados edificios municipales que forman parte del patrimonio histórico del municipio. Se están ultimando los informes por parte del vigilante municipal sobre estos derrumbes para remitirlos a la Diputación de Zamora. La respuesta no se ha hecho esperar y desde la institución provincial se respondía afirmativamente a la petición. El requerimiento de la visita técnica tiene como objetivo proceder al estudio de los derrumbes parciales y preventivos de los elementos que puedan poner en peligro otros inmuebles o a los viandantes como consecuencia de los desprendimientos.

"Los técnicos de la Diputación tendrán que evaluar el riesgo de estos derrumbes y valorar si procede actuar inmediatamente y de qué forma" apunta el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo. Y de la misma forma, confirma el regidor, se dará conocimiento al servicio de Patrimonio de la Junta, una vez que se reciban los informes de Urbanismo, "porque se trata de un conjunto histórico y deben de tener conocimiento de lo que está sucediendo en un espacio que es patrimonio histórico y monumental de Fermoselle". El municipio fue declarado conjunto histórico artístico en 1974.

A esta circunstancia suma el "gran problema que tenemos con tantas construcciones e inmuebles abandonados, que son privados pero en muchos casos cuando hacen requerimientos no somos capaces de determinar quienes son esos propietarios y nadie se quiere hacer responsable" valor Pilo.

Aunque las abundantes lluvias están generando problemas en muchos inmuebles de los pueblos zamoranos, indudablemente la tortuosa topografía de Fermoselle con un callejero de estrechas y empinadas calles y su elevación sobre una gran masa granítica, con un subsuelo horadado por una impresionante colonia de galerías y cavidades, favorecen la infiltración de agua en el llamado pueblo de "las mil bodegas".

Estas construcciones tampoco se están librando de las extraordinarias precipitaciones, con derrumbes y filtraciones porque los albañales son incapaces de evacuar todo el agua o los sumideros están atascados o rotos.