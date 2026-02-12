El deshielo reactiva la crecida de los ríos en Sanabria

Los ríos de la comarca de Sanabria y Carballeda registraban este jueves cierta normalidad, tras la tregua del tiempo después del paso de la borrasca Nils, que además de traer lluvia provocó el deshielo de buena parte de la sierra Segundera aumentando el caudal de los ríos y arroyos de Sanabria y Carballeda. La noticia es que pese al viento el día fue soleado tras casi un mes de nieve, agua y hielo.

El embalse de Cernadilla, lleno al 80 % de su capacidad, acumulaba 206,60 hectómetros cúbicos, y soltando agua puntualmente por el aliviadero cuando alcanzó un pico de 215 hectómetros cúbicos.

Pías / Araceli Saavedra

El río Tera alcanzaba su máxima altura en Puebla a las 9 de la noche del miércoles, con 3,24 metros de altura y un caudal de 267,7 metros cúbicos por segundo, según los datos recogidos por el SAIH Duero. Aguas arriba, ríos como el Truchas, el Cárdena, el Segundera, el Forcadura y Trefacio aumentaban el caudal. En Ribadelago, el río Tera aumentaba su nivel cerrando prácticamente los ojos del puente del pueblo viejo y llegando a la altura el muro de contención. El camino de la Retuerta y las fincas entre los dos núcleos, quedaron cortados, además de la carretera en la zona de la depuradora, donde el agua salió a la calzada. El camino de Cuerdamanca en el pueblo viejo también permanece cortado desde hace varios días, impidiendo el acceso a las fincas de la zona colindante con la central de Moncabril.

El río Forcadura calmaba su cauce tras una tarde tensa el miércoles. Las viviendas cercanas al río Forcadura en la calle Perales vivían la crecida del cauce que se salió en las Eras y a la entrada de cuadras y corrales, para alivió de los residentes el agua comenzó a descender sin entrar en las viviendas.

Ribadelago / Araceli Saavedra

El río Bibey mantenía una tendencia a estabilizarse, tras el descenso, a su paso por Porto de Sanabria, con 0,80 metros. El río porteo llegaba a su máxima altura, 1,71 metros, el miércoles a cinco de la tarde, y un caudal máximo de 92,41 metros cúbicos por segundo, de acuerdo a los datos registrados por Confederación Hidrográfica Miño-Sil anegando aguas abajo del barrio del Pelgo, la zona deportiva.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este viernes nuevos episodios de nevada en Sanabria con nivel amarillo. La hora de comienzo es a las 6 de la madrugada y la finalización a las 00.00 horas del 14 de febrero, con probabilidad del 40% al 70% y acumulados por encima de 1100 metros.

También se anuncian rachas de viento en la comarca de Sanabria máximas: 80 kilómetros por hora.