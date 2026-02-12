Cobadu convoca a los ganaderos zamoranos de ovino y caprino

La cooperativa Cobadu celebrará 17 de febrero la XXIV Jornada de Ganado Ovino, Caprino y Cooperativismo en el aula de formación de sus instalaciones a partir de las 10:45 horas.

La jornada, que cuenta con la colaboración de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL), tiene como objetivo analizar la actualidad del sector ovino y caprino, así como las últimas novedades en materia de cooperativismo.

Se trata de ofrecer un espacio de encuentro para profesionales del sector ovino y caprino, así como para representantes de cooperativas agrarias, con el fin de compartir conocimientos y experiencias, y debatir sobre los retos y oportunidades del sector, especialmente en el contexto actual.

Programa

• Situación general del sector ovino en España, Castilla y León y Zamora. Enfoque de la PAC 2026, con Jose Manuel Domínguez, responsable de Ganadería de Urcacyl

• Reducción de la mortalidad y mejora del crecimiento en lechazos en nodriza (sistema LUBRATEC), con D. Sebastián Martín, Doctor en veterinaria, especialista en Bienestar Ambiental de instalaciones ganaderas (OVIverso).

• Reemergencia de la lengua azul: ¿qué está cambiando? Con D. Raúl Martínez Fernández, Ldo. Veterinaria y Técnico de rumiantes Laboratorios SYVA.

• El sector ovino y caprino en la cooperativa Cobadu, con D. Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu.

La jornada concluirá con un coloquio abierto para el intercambio de opiniones entre los asistentes.

La inscripción a la jornada es gratuita para los socios de la cooperativa, que pueden apuntarse a través de su técnico de confianza o del teléfono: 980 54 82 08

Además, la próxima jornada del ciclo tendrá lugar el 19 de febrero en Benavente.