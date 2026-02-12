Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La climatología dificulta el arreglo de los baches en la A-52, en Sanabria

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, confirma que se va a solicitar una actuación de urgencia para reparar el firme

Baches en la autovía A-52 en una imagen tomada ayer. | ARACELI SAAVEDRA

Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

El subdelegado de Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha reconocido su preocupación por el estado de la autovía A-52 la imposibilidad de actuar con efectividad por la climatología, aunque "desde la Unidad de Carreteras se van a solicitar actuaciones de emergencia para intentar arreglar y mejorar el firme". Blanco recomendó precaución, moderar la velocidad acorde al estado de la vía.

La Unidad de Carreteras y la empresa "están haciendo todo lo que puede, tienen máxima preocupación por la seguridad vial". Las órdenes son "mejorar la situación, pero no salimos de una borrasca y entramos en otra". Blanco añadía que "es mucho lo que ha sufrido la autovía todos estos días".

Baches en la A-52

"Ha habido varias borrascas seguidas, ha habido mucho trabajo de las máquinas quitanieves. Se ha echado mucha sal y salmuera. Hay temperaturas que afectan a la vía y también es una autovía con mucho tránsito también de vehículos pesados".

Todo eso está provocando "baches y agujeros profundos". Tanto la Unidad de carreteras como la empresa de mantenimiento y conservación "están bacheando pero dura muy poco, no se puede hacer casi nada. Aglomerar ahora es imposible por el tiempo. Lógicamente la autovía no puede quedar en el estado que está ahora".n

