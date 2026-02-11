El zamorano José Manuel Rodríguez vuelve a la lista de los cien mejores enólogos del mundo

El enólogo zamorano José Manuel Rodríguez Aguado, natural de Fuentespreadas, director técnico de la bodega Denominación de Origen Pago de Arínzano (Valle de Arínzano, Navarra), ha sido elegido por tercer año consecutivo entre los 100 mejores enólogos del mundo por la publicación especializada The Drinks Business, uno de los medios de referencia del sector vitivinícola internacional.

Este reconocimiento destaca la regularidad y el alto nivel del trabajo desarrollado en los últimos años, y sitúa de nuevo a José Manuel Rodríguez entre un grupo muy reducido de profesionales que han logrado repetir esta distinción de forma consecutiva.

La selección se realiza a partir de los resultados obtenidos en los concursos internacionales Global Wine Masters, competiciones de cata a ciegas en las que los vinos son evaluados exclusivamente por expertos del sector, como Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores senior, sin tener en cuenta su origen o procedencia.

La inclusión de José Manuel Rodríguez en esta lista durante tres años seguidos pone en valor una forma de entender la enología basada en el conocimiento profundo del viñedo, la precisión en la elaboración y una búsqueda constante de equilibrio entre identidad, territorio y calidad, manteniendo un alto nivel de exigencia añada tras añada.

Durante 2025, los vinos elaborados bajo la dirección técnica de Rodríguez han vuelto a obtener medallas de máximo nivel, un desempeño que ha sido clave para que su nombre figure de nuevo en esta prestigiosa lista internacional. El vino Arínzano Merlot Agricultura Biológica 2021 ha sido uno de los vinos más destacados, alzándose con Medalla Gold en The Global Merlot Masters 2025 y, además, con Medalla Master en The Global Organic & Vegan Wine Masters 2025, el máximo reconocimiento otorgado por el jurado. Junto a él, Hacienda de Arínzano Chardonnay 2023 obtuvo Medalla Gold en The Global Chardonnay Masters 2025, mientras que Arínzano Pureza 2023 fue distinguido también con Medalla Gold en este mismo certamen.

Para el enólogo, este nuevo reconocimiento supone “una satisfacción enorme y, sobre todo, un estímulo para seguir trabajando con la misma exigencia y respeto por el viñedo”, subrayando la importancia del trabajo en equipo y de la constancia a lo largo del tiempo.

La repetición de este logro durante tres años consecutivos no solo refuerza su trayectoria profesional, sino que contribuye también a dar visibilidad al talento enológico español en el contexto internacional.

Arínzano es una bodega singular por su arquitectura y diseño, creada por Rafael Moneo, y también porque es la propiedad vitivinícola más antigua de España, desde 1055. Ubicada en el Norte de España, concretamente en el Valle de Arínzano, compuesto por 128 hectáreas de viñedo, con variedades plantadas como tempranillo, chardonnay y merlot, y compuesta por 29 micro parcelas con terroirs singulares, situados entre los 420 y los 500 metros de altitud. Arínzano es una de las pocas bodegas de todo el país reconocida como Vino de Pago y la primera del norte del país en haber obtenido esta calificación.