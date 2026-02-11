Teatro, arte y monumentos para los alumnos del Centro de Adultos de Sanabria y Carballeda

Los alumnos del Centro de Educación para Adultos de Sanabria, CEPA, realizaron su viaje de estudios de febrero al Teatro Principal de Zamora y el Conjunto Histórico Patrimonio de la Humanidad de Salamanca. En Zamora, los alumnos asistieron a la representación teatral de la adaptación de la obra de Miguel de Cervantes "Rinconete y Cortadillo", representada por la compañía madrileña, Factoría Teatro.

Los alumnos veteranos de Sanabria y Carballeda coincidieron en esta velada matutina de teatro, este martes, con los alumnos de ESO del IES Valverde de Lucerna y otros institutos de la capital como María de Molina y la Universidad Laboral. Gonzala Martín es la directora y guionista de la versión de esta novela picaresca cervantina, interpretada por los actores Chema Sabagarda y Alba Pineda. La adaptación teatral incorporó al texto clásico guiños de coreografía y música actual.

La visita guida por la Ciudad Vieja y Universitaria de Salamanca comenzó por la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, un conjunto arquitectónico del siglo XII cuya Torre del Gallo pertenece, junto con la cúpula de la Catedral de Zamora, al grupo de cúpulas del Duero.

La Catedral Nueva se levantó yuxtapuesta al antiguo templo, lo que obligó a soluciones constructivas para conjuntar los dos templos y solventar los problemas de inclinación devenidos con el terremoto de Lisboa.

Figuras Como Fray Luis de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Miguel de Unamuno marcaron el devenir del enriquecimiento cultural, teológico y universitario de la ciudad. La fachada de la Universidad, las pinturas de la cúpula de la biblioteca universitaria "El Cielo de Salamanca", la universidad Pontificia, la Casa de las Conchas, la iglesia de San Martín de Tours, la Plaza Mayor, fueron los enclaves históricos y artísticos incluidos en la visita.