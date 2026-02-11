Los propietarios del Castillo de Fermoselle denuncian que no se cumplen los fines con los que se cedió

Una sucesión de episodios, que "nada tienen que ver" con el espíritu que guió la cesión de uso del Castillo de Fermoselle al Ayuntamiento, han terminado por colmar la paciencia de los propietarios. La familia Farizo denuncia "incumplimientos" y cuestiona los fines acordados en la firma del convenio suscrito el 3 de julio de 2024 que permitió reabrir el conjunto monumental después de años cerrado. Conciertos con DJ y "desmesurada" iluminación, hogueras, comidas, barbacoas o eventos con instalación de casetas han tenido como escenario el Castillo de Fermoselle para sorpresa y malestar de sus propietarios, que esperaban de su uso un desarrollo del turismo y de la cultura "respetuoso" con el monumento y su conjunto.

Apuntan intervenciones, como el pintado de los bancos de piedra, sin contar previamente con los propietarios ni comunicarlo a Patrimonio, recordando que el Castillo de Fermoselle está catalogado como Bien de Interés Cultural: "El acuerdo de cesión contempla el mantenimiento y limpieza, pero no taladros en el suelo como se han llegado a hacer para algún evento".

Fermosellanos y turistas recorren espacios de la fortaleza. | CEDIDA

Una de las cuestiones que preocupa a la familia titular de la fortaleza es el seguro de responsabilidad, sobre el que los propietarios dicen no haber recibido comunicación alguna hasta que se han interesado ellos mismos y es cuando el Ayuntamiento les ha confirmado que el conjunto monumental está incluido dentro de un seguro global de los bienes municipales. "Estamos hablando de algo serio porque puede ocurrir cualquier incidencia, una caída o un incendio, hay una responsabilidad y no tenemos conocimiento ninguno de la cobertura del seguro sabiendo que es una propiedad privada", remarcan.

Otro hecho que denuncian ocurrió el último fin de semana de junio de 2025, con motivo de las jornadas sobre Paisajes históricos del viñedo y cuyo colofón era un festival de vinos en el Castillo de Doña Urraca, con degustación, concurso de catas, música y folclore tradicional, como consta en el propio programa.

Ejercicio de la Guardia Civil y la GNR portuguesa en el Castillo de Fermoselle / Miguel Ángel Lorenzo/ Archivo

Casualmente ese día se encontraba en Fermoselle uno de los propietarios que "pilló" a unos portugueses sacando el material para hacer una barbacoa. "Esto era grave porque no están autorizadas ni comidas ni bebidas, ni siquiera hay agua corriente, y menos montar una barbacoa como si aquello fuera un local comercial. Pero es que además se habían hecho taladros en el suelo para instalar unas casetas o jaimas". El episodio terminó con un aviso a la Guardia Civil que se personó en el lugar y levantó acta. "Estamos hablando del verano, con el riesgo de incendios que entraña; una colilla o un rescoldo la pueden preparar muy gorda", apuntan.

Con estos antecedentes, el colmo del malestar se produjo el pasado mes de enero, cuando en una reunión de los propietarios con el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, éste les informa sobre la próxima celebración de la carrera Cañones del Duero, cuyo final es una "pasta party" en el Castillo, aunque en el programa no se especificaba el lugar. "Pensábamos que era una meta donde los corredores llegan y ya está, pero no una fiesta con disc-jockeys como si aquello fuera una discoteca". Afirman que también se pusieron toneles con fuego. Y cuestionan que, al no haber inodoros ni agua corriente ni lavabos en el espacio histórico, "¿dónde fue la gente que asistió cuando necesitaba ir al aseo?".

Las redes sociales, con acceso libre, han dado cuenta de algunos de estos actos llevados a cabo en la fortaleza cedida por la familia Farizo Serrano. Un acuerdo de cesión temporal y gratuita que permite, entre otras cosas, disfrutar del balcón más panorámico de Fermoselle e incluir el Castillo entre el conjunto de atractivos que ofrece la villa de los Arribes a los turistas.

"El acuerdo con el Ayuntamiento contempla una cesión gratuita y sin ánimo de lucro para el disfrute de los fermosellanos y visitantes, entendemos que de forma respetuosa y como merece un Bien de Interés Cultural".

Labores de limpieza en el Castillo de Fermoselle a raíz de la cesión de uso / Cedida

Aluden al ejemplo positivo de otros eventos "respetuosos" llevados a cabo en el Castillo, como la operación conjunta internacional de protección medioambiental desarrollada en noviembre de 2024 entre el Seprona de la Guardia Civil española y la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal, o la presentación del Plan de la Raya al que asistió el presidente de la Junta de Castilla y León. Ambos eventos comunicados a los propietarios previamente y donde, en el último caso, se celebró un "ágape frío". O visitas turísticas y actos culturales, "siempre desde el respeto que merece un monumento, y no como discoteca, barbacoas o comidas. Porque entonces, ¿para qué están los restaurantes, bares y tiendas del pueblo o las bodegas? Son los que se deben beneficiar económicamente de estas concentraciones. ¿No es acaso competencia desleal?".

Firma del convenio suscrito el 3 de julio de 2024 entre el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo (derecha), y Manuel Ángel Farizo / Cedida

Los propietarios dicen sentirse "engañados con las verdades a medias" en los programas publicitarios que anuncian los eventos, "donde se esconde presuntamente un promotor que saca beneficio y que quebranta las limitaciones de esa cesión gratuita al Ayuntamiento (sin excepciones)" y con el que los propietarios no tienen "absolutamente nada que ver". Advierten que esos presuntos acuerdos con el Ayuntamiento para organizar los actos "son ajenos y contrarios a esa cesión de completa gratuidad".

La familia Farizo lamenta que se haya llegado a esta situación y no oculta su "decepción" por el "uso erróneo" del Castillo de Fermoselle "que hemos cedido con la mejor voluntad del mundo y para que todo el mundo lo disfrute, beneficie a los negocios y contribuya a mejorar la imagen del pueblo".