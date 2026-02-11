La Matanza Tradicional del Cerdo 2026 regresa con actividades y tradición en El Ribote

La Asociación Cultural El Ribote ya tiene todo preparado para una de las citas más esperadas del calendario: la Matanza Tradicional del Cerdo 2026, que se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo. Un fin de semana completo dedicado a mantener viva una de las costumbres más arraigadas del mundo rural.

Las actividades comenzarán el viernes 27 de febrero a partir de las 20.00 horas, con la reunión previa para organizar los potes, artesas y enseres tradicionales. Será el momento de preparar el terreno y ultimar detalles antes de entrar de lleno en faena.

La Matanza Tradicional del Cerdo 2026 en El Ribote. / Asociación Cultural El Ribote

El sábado 28 será el día central. A las 10.00 horas arrancará la jornada con el tradicional reparto de aguardiente y pastas. Después llegará el momento de deshacer el marrano, picar y adobar la carne, siguiendo el proceso tradicional que durante generaciones ha marcado el ritmo del invierno en los pueblos.

Para reponer fuerzas, al mediodía se servirá cocido hecho en el pote a la lumbre y chanfaina. Ya por la tarde se elaborarán las pingadas y los torreznos, y la jornada concluirá con una parrillada de carne para cenar en ambiente festivo.

La celebración continuará el domingo 1 de marzo. A partir de las 11.00 horas habrá vermú y, a la hora de comer, carne con patatas cocinadas en el pote a la lumbre, manteniendo el sabor auténtico de la tradición.

Desde la organización animan a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de esta cita que va más allá de la gastronomía: es un encuentro para compartir trabajo, mesa y conversación.

Noticias relacionadas

El precio es de 10 euros para socios, 5 euros para niños y niñas de 5 a 12 años y 20 euros para no socios. Las inscripciones deberán formalizarse antes del día 15.