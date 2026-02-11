El Forcadura se desborda en Vigo de Sanabria: "Vamos a tener negro para mucho tiempo"
El agua que baja con fuerza ha anegado el parque infantil y los huertos colindante, llegando a la carretera e interrumpiendo el paso de vehículos
El río Forcadura entraba con fuerza la tarde de este miércoles en Vigo de Sanabria, por el barrio de Arriba, en la calle Peral, desbordando con lodo y cenizas que han quedado depositadas en la vía como consecuencia de los incendios del pasado verano.
El agua que baja con fuerza ha anegado el parque infantil y los huertos colindante, llegando a la carretera y llegando a interrumpir el paso de vehículos. El caudal ha bajado ligeramente dando un respiro a las construcciones cercanas al cauce.
Para alivio de algunos vecinos "esta vez no ha entrado" en las cuadras, aunque sí en algún corral. "Vamos a tener negro para mucho tiempo". El agua baja teñida de negro, arrastrando cenizas y tierra de los incendios del pasado verano.
Por otro lado el Río Bibei en Porto esta en 171 metros de nivel y el umbral de amarillo es 110 metros. Además Endesa ha comunicado a la Confederación Miño Sil que el vertido en la presa San Sebastián ha alcanzado 50 m3/segundo.
