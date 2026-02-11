Deshielos en Sanabria se suman a los avisos de AEMET por lluvias y viento en Zamora este miércoles 11 de febrero
La Meseta zamorana también se verá afectada por el viento, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, según los avisos emitidos por la AEMET
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles, 11 de febrero, varios avisos de nivel bajo en la provincia de Zamora, que afectarán principalmente a la comarca de Sanabria y, en menor medida, a la Meseta zamorana.
En Sanabria se prevén precipitaciones persistentes desde las 6.00 hasta las 17.59 horas, con una acumulación estimada de hasta 40 milímetros en 12 horas. La probabilidad de que se alcancen estos registros se sitúa entre el 40 y el 70 %.
Además, a partir del mediodía y hasta las 23.59 horas, el viento cobrará protagonismo en la misma comarca. Se esperan rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, de componente oeste, que podrían superar puntualmente los 100 kilómetros por hora en zonas altas y áreas especialmente expuestas.
En la Meseta de Zamora también se ha activado un aviso por viento entre las 12.00 y las 23.59 horas del miércoles. En este caso, las rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, igualmente de componente oeste y con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 %.
A estas circunstancias se suma un aviso por deshielos en Sanabria, vigente desde las 11.00 horas del martes 10 de febrero y que se mantendrá hasta la medianoche del miércoles. La combinación de lluvias y ascenso térmico podría favorecer el aumento del caudal en ríos y arroyos de la zona.
Aunque todos los avisos se sitúan en nivel bajo, se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y en áreas de montaña, ante la posibilidad de incidencias puntuales derivadas de la meteorología adversa.
