El descontrol de las vacas está afectando a la convivencia en Molezuelas de la Carballeda

El Subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, se ha reunido este miércoles con el alcalde de Molezuelas de la Carballeda, Alexandre Bertín Satue Lobo, concejales y vecinos para conocer los testimonios del vecindario afectado por una ganadería de vacas que anda suelta por todo el término. El subdelegado reconocía que esta situación “está afectando a la convivencia del pueblo, vecino que en su mayoría son de edad avanzada. Hemos visto el estado de preocupación que hay con un problema que dura ya tiempo y por el momento no se ha solucionado”.

Desde la Administración General del Estado “la Guardia Civil en todo momento siempre que se la ha llamado, ha venido. Se han practicado más de 40 diligencias. La Oficina Móvil de Atención al Ciudadano ha estado aquí recogiendo denuncias, también ha estado el Seprona. Por otro lado, aunque es un organismo autónomo, Confederación Hidrográfica del Duero, también ha actuado”. Calificó la situación de “un tema complejo y poliédrico. Todas las administraciones, cada una dentro de nuestras competencias y posibilidades, intentar solucionar este tema”. La reunión estaba concertada hace más de un mes.

Además del Subdelegado asistieron a esta reunión con los vecinos, el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Héctor Pulido, y el Capitán de la Compañía de Sanabria, José Luis Casas. Ángel Blanco subrayó precisamente “el gran trabajo” que llevan a cabo los agentes del puesto de Mombuey. Agradeció su labor “en estos momentos por estar cerca y que vean que siempre hay alguien con ellos”. Es un problema que tenemos que trabajar entre todos aunque “a la gente la veo cansada y desilusionada”. El Subsector de Tráfico también ha intervenido por el riesgo de accidente en las carreteras por las que deambulan los animales.

Visita del subdelegado del Gobierno a Molezuelas de la Carballeda / Araceli Saavedra

La Guardia Civil ha estado en contacto con el ganadero que se ha mostrado “colaborador” y quien trasladó las medias que está tomando como colocar collares geolocalizados para controlar las vacas. Ha colocado unos 30 dispositivos aproximadamente de los 160 animales que hay, aunque los vecinos dicen que hay el doble de los que se dicen.

Blanco abogaba por una solución en Molezuelas “que hablamos de la despoblación, que tiene 40 habitantes, que podían vivir tranquilos, que son amantes del monte. No se puede tener este estrés viviendo en un pueblo pequeño como está pasando”.

Los vecinos trasladaron vivencias como la estampida de las vacas, daños en huertos y paredes, caídas por eludir el encontronazo con las vacas. Los vecinos señalan que habrá unas 300 vacas sueltas que recorren todas las fincas, la zona de los manantiales de agua que surten al pueblo, y el jardín municipal devorado por las vacas, como pudo comprobar Ángel Blanco en su visita al pueblo. Las personas que asistieron a la reunión señalaban que en Molezuelas todo el mundo tuvo ganado, cabras, ovejas y vacas “pero no pasaban estas cosas porque cuidábamos los animales”.

En el trascurso de la visita, ni rastro de las vacas que días antes hicieron parar, cuando andaban por la carretera, la comitiva fúnebre que circulaba a la altura del campo deportivo del municipio. Los animales transitan hacia los términos vecinos de Uña y Cubo de Benavente.