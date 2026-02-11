Dejan "tirados" durante la ruta escolar a cuatro estudiantes de Pajares de la Lampreana
Indignación de las madres con la drástica decisión del conductor que habría alegado mal comportamiento de los adolescentes
El caso termina en denuncia ante la Guardia Civil y la Dirección Provincial de Educación
Los adolescentes fueron apeados en Cerecinos del Carrizal, a ocho kilómetros de su casa
Compuestos y sin llegar a casa. Así se quedaron cuatro estudiantes de Pajares de la Lampreana que realizaban el viaje de vuelta al pueblo en la ruta del autobús al terminar la clase en el Instituto y no pudieron terminarlo porque el conductor les dejó “tirados” en Cerecinos del Carrizal, a unos ocho kilómetros de casa.
Un supuesto mal comportamiento de alguno de algunos de los estudiantes habría sido el detonante de la drástica decisión tomada por el conductor para pasmo de los adolescentes e indignación de las madres. “Cuando me llamó mi hija desde Cerecinos pensé que estaba de broma” cuenta una de las madres de los cuatro estudiantes de 13 a 15 años que volvían del Instituto sobre las tres de la tarde.
“Ya cuando me mandó la ubicación desde el móvil vi que iba serio. Si se está portando mal alguno hay otras herramientas para actuar, pero no dejarlos tirados en un pueblo. Es indignante. No es razonable lo que ha hecho” expresaba una madre a este diario después de poner una denuncia sobre los hechos en la Guardia Civil y también formalizará con otras madres la queja ante la Dirección Provincial de Educación.
