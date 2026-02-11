Curso de defensa personal femenina en Villaseco del Pan

Villaseco del Pan acoge el II Curso de Defensa Personal Femenina, una iniciativa que pone de relieve la creciente importancia de dotar a las mujeres de herramientas prácticas para su seguridad y bienestar. El curso se desarrolla del 10 de enero al 28 de febrero de 2026, todos los sábados de 17:00 a 18:30 horas, y está impulsado por el Ayuntamiento de Villaseco del Pan.

La formación está dirigida por Gerardo Pérez, profesor del Shotokan Karate Benavente, quien comparte su experiencia y conocimientos para enseñar técnicas de autodefensa eficaces, accesibles y adaptadas a mujeres de todas las edades.

El objetivo es proporcionar recursos que puedan marcar la diferencia ante posibles situaciones de riesgo, fomentando al mismo tiempo la prevención y la confianza personal. La respuesta ha sido muy positiva, reuniendo a participantes de distintos rangos de edad que encuentran en este espacio no solo un aprendizaje físico, sino también un entorno de compañerismo, apoyo mutuo y crecimiento personal. A lo largo de las sesiones, las asistentes desarrollan habilidades prácticas, mejoran su condición física y refuerzan su autoestima.