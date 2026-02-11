Curso de defensa personal femenina en Villaseco del Pan
La iniciativa destaca el valor de dotar a las mujeres de herramientas para su seguridad
Villaseco del Pan acoge el II Curso de Defensa Personal Femenina, una iniciativa que pone de relieve la creciente importancia de dotar a las mujeres de herramientas prácticas para su seguridad y bienestar. El curso se desarrolla del 10 de enero al 28 de febrero de 2026, todos los sábados de 17:00 a 18:30 horas, y está impulsado por el Ayuntamiento de Villaseco del Pan.
La formación está dirigida por Gerardo Pérez, profesor del Shotokan Karate Benavente, quien comparte su experiencia y conocimientos para enseñar técnicas de autodefensa eficaces, accesibles y adaptadas a mujeres de todas las edades.
El objetivo es proporcionar recursos que puedan marcar la diferencia ante posibles situaciones de riesgo, fomentando al mismo tiempo la prevención y la confianza personal. La respuesta ha sido muy positiva, reuniendo a participantes de distintos rangos de edad que encuentran en este espacio no solo un aprendizaje físico, sino también un entorno de compañerismo, apoyo mutuo y crecimiento personal. A lo largo de las sesiones, las asistentes desarrollan habilidades prácticas, mejoran su condición física y refuerzan su autoestima.
