El Ayuntamiento de Ferreruela destina este año 749.200 euros a inversiones

El Ayuntamiento de Ferreruela de Tábara (Escober y Sesnández), cuya Corporación Municipal preside el alcalde Ángel Román Rodríguez, contará este año con un presupuesto general de 749.200 euros que coincidirá en ingresos y en gastos cumpliendo de esta manera la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Las arcas municipales recibirán la mayor inyección económica, 276.000 euros, a través de las tasas. Le sigue en importancia de aportación de fondos los impuestos directos con 254.000 euros. Tras transferencias corrientes de otras administraciones públicas como el Estado. Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora ascenderán a 95.000 euros, a los que se sumarán otros 100.000 euros de las transferencias de capital. Cierran capítulo los ingresos patrimoniales con 20.000 euros.

Las inversiones están lideradas por los gastos en bienes corrientes y servicios con 300.000 euros. Las inversiones reales ascienden a 200.000 euros. La tercera partida con una mayor inversión económica es la de gastos de personal que se llevará 160.000 euros. La plantilla está compuesta por siete personas: un funcionario (secretaría e intervención) y en personal laboral un administrativo, dos operarios de servicios múltiples y tres ayudantes de cocina.

Las transferencias corrientes se elevan a 89.000 euros. El municipio de Ferreruela recibe el servicio de recogida, transporte y reciclaje de basuras por parte de la Mancomunidad de Servicios "Tierra de Tábara" desde su creación en 1995.

Ciervos con los molinos eólicos de la sierra de Ferreruela de Tábara al fondo. / Ch. S.

La despoblación rural galopante es uno de los principales y más graves problemas que está sufriendo el municipio de Ferreruela a lo largo de los últimos años, lo cual le ha llevado a contar ya con solamente 419 habitantes (234 varones y 185 mujeres) cuando allá por el año 1950 vivían en los tres pueblos que lo integran un total de 1.616 personas. Aparte, de los allí nacidos vivos mayores de 18 años de edad, en estos momentos 71 residen en el extranjero según los datos del Cera (Censo Electoral Residentes en el extranjero).

De los actuales residentes (223), más del 50%, son personas que pertenecen a la tercera edad con más de 65 años. En el polo opuesto hay 19 niños, de ellos seis menores de cinco años. Los años con más nacimientos en el primer cuarto de siglo fueron con cuatro en cada caso 2002 y 2015. A nivel de funerales fu el de 2019 en que fallecieron 19 empadronados. La densidad poblacional se sitúa en torno a 4,44 habitantes por kilómetro cuadrado lo cual sitúa al municipio ya como un desierto demográfico. A nivel de renta bruta media se sitúa en el numero 201 de la provincia de Zamora.

La riqueza del Ayuntamiento de Ferreruela de Tábara tiene su origen muy en particular a los parques eólicos ubicados en su término municipal: en octubre de 2011 Acciona Energía conectaba ala red Peña Nebina con 20 megavatios de potencia y 10 aerogeneradores de dos megavatios, capaces de generar energía para alrededor de 17.000 hogares. Aparte está el parque eólico Sierra de las Carbas con 40 megavatios y 20 aerogeneradores.

La bonanza económica del consistorio de Ferreruela de Tábara permite cada año al Ayuntamiento ofrecer ayudas para material escolar a los estudiantes empadronados de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato. Los de Infantil y Primaria han percibido en este curso 200 euros, frente a los 225 para los de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 250 euros para los de Formación Profesional y Bachillerato. Los beneficiarios directos son los progenitores, adoptantes o tutores legarles o titulares del libro de familia siempre que estén empadronados, en este curso con anterioridad al 5 de septiembre de 2025.