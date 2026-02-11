Arranca la Universidad Popular La Guareña con el doble de inscripciones previstas: Una lección contra la España vaciada

Con sesenta participantes, casi el doble del aforo de 35 inicialmente previsto, ha arrancado en el IES Fuentesaúco la primera edición de la Universidad Popular La Guareña. Una iniciativa pionera e ilusionante que ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Fuentesaúco, la colaboración de las asociaciones del pueblo y el impulso del instituto, con profesores y ex profesores implicados en el éxito del proyecto.

Así lo han expresado tanto Javier Ramos, miembro del equipo de gobierno saucano como el director del IES Fuentesaúco, Ángel Rodríguez, encargados de la inauguración oficial de este prometedor proyecto social y cultural que se desarrollará todos los miércoles hasta el 27 de mayo. El profesor saucano destacó la implicación del centro educativo, siempre dispuesto a abrir las puertas hacia el entorno y la comunidad como se ha demostrado con el Club de Lectura o la Feria del Libro de Fuentesaúco.

Inauguración de la Universidad Popular La Guareña / Pilar Mansilla

Ahora lo hace con la Universidad Popular La Guareña, por la que desfilarán distintos expertos que conducirán a los entregados alumnos –es más justo hablar de alumnas por la abrumadora presencia de mujeres– por el apasionante mundo de conocimiento y explorar temas sobre ciencias, economía y medio rural, humanidades, psicología y sociedad, viajes y cultura.

Fernando Fregeneda, gerente de la quesería La Antigua, abrió el ciclo de charlas con un sensacional recorrido por la historia de una de las empresas más innovadoras y dinámicas de Fuentesaúco. "La Antigua: cuando la leche de oveja se convirtió en un proyecto de vida" descubrió a los asistentes las claves de una de las firmas agroalimentarias que lleva el nombre de Fuentesaúco por toda la geografía.

Javier Ramos y Ágen Rodríguez durante la inauguración de la Universidad Popular La Guareña / Pilar Mansilla

Qué mejor comienzo de la Universidad Popular La Guareña que con una empresa que, procedente de la provincia de Salamanca, se establece en la villa saucana, genera riqueza, empleo y fija población. "Con estos valores nos ha parecido un gran arranque para el proyecto" destacaba Ángel Rodríguez. Los asistentes además pudieron participar en una degustación de quesos como colofón a la charla de Fernando Fregeneda.

Si algo está demostrado este ilusionante proyecto de la Universidad Popular es que "la mal llamada España Vaciada no es tal porque la sorprendente y maravillosa respuesta de la gente nos demuestra que hay personas con ilusión por aprender e inquietud por hacer nuevas cosas" apuntaba el director del IES Fuentesaúco.

Degustación de quesos durante la inauguración de la Universidad Popular La Guareña / Pilar Mansilla

Un gran sabor de boca el que ha dejado esta primera jornada, a la que dará continuidad una no menos interesante, el 18 de febrero, con Luis Santos Unamuno, licenciado en psicopedagogía y bisnieto de Miguel de Unamuno, que pronunciará una charla sobre "La familia de Unamuno en el destierro". Todos los ponentes participan en esta iniciativa de forma desinteresada. Otro de los éxitos de la Universidad Popular La Guareña.