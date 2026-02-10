Villalube ejercerá de anfitriona en el "Antruejo" Espigas
Cinco agrupaciones y 200 integrantes de Campos, Pan y Norte Duero compondrán los grupos de carnaval en una edición que espera atraer a más de 300 visitantes
El municipio de Villalube será el encargado de acoger este sábado, 14 de febrero, la celebración del tradicional "Antruejo" de Espigas. La duodécima edición, que la Federación de asociaciones "Espigas" organiza en las comarcas naturales de Campos, Pan y Norte Duero de la provincia de Zamora, contará con la participación de cinco agrupaciones y espera atraer a más de 300 visitantes.
El encuentro denominado "Reviviendo el Antruejo" , contará con la Asociación cultural "Vecinos de Villalube" en calidad de anfitriona y primera en subirse al escenario. El programa lo completarán los miembros de las asociaciones "Mujer de Ribaseca" de Moreruela de los Infanzones, "La Vilana", de Piedrahita de Castro,"Villa de Alba", de Villalba de la Lampreana y "Las Flores", de Manganeses de la Lampreana. En total se calcula que unos 200 participantes se sumarán a las representaciones del carnaval y las interpretaciones de Murgas.
Programa
El programa arrancará a las 16:30 horas con la recepción de las diferentes agrupaciones en el salón social previo a la salida del desfile, prevista a partir de las 17 horas. El tradicional pregón del Antruejo se pronunciará en torno a las 18:25 para, 10 minutos después, dar comienzo con la actuación de los grupos de carnaval y las Murgas.
El acto concluirá con la degustación de un chocolate acompañado de productos típicos del carnaval para entonar el cuerpo en un día que, confían los organizadores, acompañe en medio de la oleada de borrascas.
Laura Huertos, técnico de Comunicación de Caja Rural de Zamora, mostraba su sorpresa ante la gran acogida y participación de esta actividad que contribuye a dinamizar la provincia de Zamora y atraer a visitantes a "nuestros pueblos que muchas veces es lo que necesitamos". Por su parte, el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, animaba a toda la provincia a acercarse para disfrutar de una de las tradiciones "más arraigadas en nuestro mundo rural".
Así lo han manifestado en un encuentro que ha contado también con la presencia del alcalde de Villalube, Jorge Sánchez, Flor Guerrero, presidenta de la Asociación Espigas y Lidia Carbajo en calidad de presidenta de la asociación anfitriona.
Revivir las tradiciones del medio rural
Tal y como remarcaba Guerrero, este encuentro se enmarca en el programa de recuperación y fomento de las tradiciones en las zonas rurales que desarrolla la Federación de Asociaciones "Espigas" y que "eran muy populares en nuestros pueblos", para que "no se pierdan, y se mantengan hoy en día".
Por tanto, se trata de promover las tradiciones populares de las zonas rurales, en este caso el Carnaval o Antruejo. Son dos palabras para nombrar a una misma tradición, pero con significado diferente. Carnaval significa "Carne adiós", y por tanto con referencia al ayuno en cuaresma, y Antruejo "entrada o comienzo" en un nuevo periodo, la cuaresma.
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
- Diez centímetros de nieve en 24 horas: Sanabria activa la alerta por nevadas