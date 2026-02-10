Valer de Aliste libera el Puente de Piedra de los árboles arrastrados por el río Frío

Valer de Aliste, localidad perteneciente al Ayuntamiento de Gallegos del Río, va recuperando poco a poco la normalidad tras unos días complicados donde las fuertes e intensas lluvias mantuvieron en vilo a la población al desbordarse el río Frío a su paso por el casco urbano y saltar a las calles.

Los momentos más complicados se vivieron a lo largo de toda la jornada del jueves cuando las aguas alcanzaron un nivel tan alto que, con un río Frío fuera de control, el antiguo Puente de Piedra estuvo a punto del colapso con lo que ello hubiera supuesto.

El Puente de Piedra de Valer de Aliste fue construido en el año 1961 por los propios vecinos, con piedra que ellos mismo acarrearon con "Carrunas" de la "Sierra de Pozo Pingón". Se trata de una sólida obra de infraestructura que cuenta con ocho grandes ojos de alrededor de dos metros de altura, más dos aliviaderos con tubos de hormigón, uno a cada lado de los estribos.

En una situación normal, el viaducto está capacitado para dar paso a toda el agua que llegue a Valer desde la "Fuente de Moya Pan" en la Sierra de la Culebra (límites de Sarracín de Aliste y Ferreras de Arriba). El problema está en los árboles que suele arrastrar el río al crecer y que, como pasaba el jueves, se atravesaron en los pilares haciendo el "efecto presa". En esta ocasión se trataba de varios alisos secos arrastrados incluso con sus raizadas.

Uno de los alisos arrastrados por el río Frío hasta el Puente de Piedra de Valer. / Ch. S.

El Ayuntamiento de Gallegos del Río, cuya corporación municipal preside el alcalde Pascual Blanco, asumió la limpieza del viaducto una vez que empezó a bajar el nivel del cauce el viernes, sábado y domingo. Para ello fue necesaria la actuación de un camión grúa, el de Dani Giraldo de Sarracín, que, desde encima del puente y no si esfuerzo, lograba retirar los árboles.

Tanto el Ayuntamiento de Gallegos del Río como los vecinos de Valer de Aliste llevan ya varios años trasmitiendo a la Confederación Hidrográfica del Duero la abundancia de alisos secos, muchos de ellos ya caídos, y el problema que pueden originar.

Tras el incendio de Puercas del pasado mes de agosto, la situación aún empeoró ya que parte del tramo del río Frío que pasa por "La Ribera" (Las Horretinas, "La Cañada" y "Valdefruela") fue arrasado por las llamas. Los vecinos llegaron a proponer ser ellos mismos quienes libraran el cauce de los alisos y la maleza, pero no consiguieron la autorización pertinente.

La muerte de los alisos se ha convertido en un auténtico problema desde que en 2013 se detectó la presencia del chancro en las alisedas alistanas, la misma que en los años ochenta extinguió miles de ladrillos. La muerte llega mediante la pudrición de la raíz y el collar ocasionada por la especie "Phytophora alni", un patógeno perjudicial que representa una amenaza para los alisos en Europa poniendo en peligro la estabilidad de los ecosistemas riparios.

De momento, el puente ya ha quedado libre de obstáculos al retirarse los árboles, a la espera de que en los próximos días, de continuar las lluvias, las inundaciones se reproduzcan pues ahora mismo el terreno esta ya sobrecargado de agua.

Frente a las graves deficiencias en el río Frío, las buenas noticias han estado en la captación de agua de "Retalagua", acuífero subterráneo que surte el abastecimiento de agua a Valer de Aliste. Las obras ejecutadas por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl han sido todo un éxito cumpliendo su objetivo de evitar que las aguas de lluvia de las escorrentías de "La Sierra" se introduzcan en el manantial. Para ello se construyó un dique en la parte alta del pardo de Leonor Santos desviando y canalizando las aguas pluviales para salir justo por debajo de manantial y que así sigan sus curso sin problemas hasta el río Frío.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ejecutó entre septiembre y diciembre de 2026 diferentes actuaciones de emergencia para garantizar el suministro de agua potable a Valer de Aliste con una inversión de 75.878, 40 euros a través de Somacyl.